Nieuw rapport brengt Facebook weer in nauwe schoentjes: Netflix en Spotify kregen toegang tot privéberichten avh

19 december 2018

12u40

Bron: New York Times 2 iHLN Volgens een nieuw rapport van The New York Times verleende Facebook techreuzen Netflix en Spotify toegang tot privéberichten van Facebook-gebruikers. De bedrijven konden niet alleen de privéberichten lezen, maar konden ze zelfs aanpassen en verwijderen. Daarnaast konden ze ook alle leden van chatgroepen zien.

Naast Netflix en Spotify had ook de Royal Bank of Canada toegang tot de privéberichten van Facebook-gebruikers, zo staat in het rapport van The New York Times te lezen. Opvallend is dat de toegang tot die data niet werd verkocht, maar gewoon gratis aangeboden werd. Een woordvoerder van Facebook heeft intussen benadrukt dat er geen bewijs is dat een van de bedrijven misbruik heeft gemaakt van die toegang.

Volgens het rapport hadden Netflix, Spotify en de Royal Bank of Canada toegang tot privéberichten dankzij een applicatie uit 2010, die werd gebouwd voor een chatplatform. Het nu populaire Facebook Messenger bestond toen nog niet.

Netflix en Spotify laten weten dat ze zich niet bewust waren van de speciale toegang en de Royal Bank of Canada ontkent zelfs dat er toegang was.

“Doorheen de jaren hebben we geprobeerd om Netflix socialer te maken”, zegt een woordvoerder van Netflix. “Een voorbeeld daarvan was een toepassing uit 2014 die gebruikers toeliet series en films aan hun Facebook-vrienden aan te raden via Messenger of Netflix. De toepassing was nooit echt populair, dus hebben we ze stopgezet in 2015. We hebben onszelf nooit toegang verleend tot privéberichten op Facebook, noch hebben we daar toelating voor gevraagd.”

De New York Times maakte het rapport op op basis van interne documenten, interviews met voormalige Facebook-medewerkers en berichten over nog onbekende samenwerkingen. Daaruit zou ook gebleken zijn dat nog veel meer bedrijven toegang hadden tot gegevens van Facebook-gebruikers. In totaal zouden meer dan 150 techbedrijven betrokken zijn.

Ook Apple, Microsoft en Amazon hadden privileges

Netflix en Spotify zijn niet de enige ronkende namen in het rapport. Zo zou Apple toegang hebben gehad tot de contacten van gebruikers en hun kalendernotities, ook al hadden die het delen van data uitgeschakeld. Ook Apple zegt zich niet bewust te zijn van deze speciale toegang.

Ook Microsoft kreeg speciale toegang tot data. Het bedrijf kreeg de mogelijkheid om met de zoekmachine van Bing in de vriendenlijsten van Facebook-gebruikers te snuisteren, ook al hadden ze daarvoor geen expliciete toestemming van de gebruikers.

Ook Amazon mocht namen en informatie van Facebook-gebruikers inkijken via vriendenlijsten, maar de samenwerking met Facebook zou nu worden stopgezet.

Het nieuwe rapport van The New York Times is een nieuw hoofdstuk in een reeks dataschandalen rond Facebook. Vorig jaar bleek dat databedrijf Cambridge Analytica Facebook-informatie had misbruikt om psychologische profielen van gebruikers te maken, waarmee gerichte politieke reclame voor onder meer de verkiezingscampagne van Donald Trump werd getoond.