Nietsvermoedende slachtoffers trappen net over de grens in fraude met QR-code: "Het begint met een smoesje om geld te wisselen” Timo van de Kasteele

05 maart 2020

14u52

Bron: PZC 0 iHLN Een nieuwe vorm van fraude heeft net over de grens met Nederland al vier nietsvermoedende slachtoffers gemaakt. Onbekenden spreken voorbijgangers aan en willen geld wisselen. In ruil bieden ze een QR-code aan. Wie de code met zijn telefoon scant, merkt later dat er geld van zijn bankrekening is afgeschreven. Een 18-jarige jongen is zo aan een parkeerplaats in het stadje Goes (Zeeland) 450 euro kwijtgeraakt, schrijven onze collega’s van de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC).

Eind februari was het bij de fietsenstalling van het station in Middelburg weer raak. Opnieuw is een 18-jarige de klos. Dit keer gaat het om een jongen uit de stad Breda. Hij wordt door twee jongemannen aangesproken, ook nu weer met de vraag of hij geld kan wisselen. Het duo geeft de adolescent enkele euro’s en vragen hetzelfde bedrag over te maken door een QR-code te scannen.

Het scannen lijkt te mislukken. Twee dagen later ontdekt het slachtoffer alsnog dat er bijna tweehonderd euro van zijn bankrekening is gestolen. Achteraf blijkt dat de oplichters diezelfde middag nog een veel grotere vis aan de haak slaan. Een 17-jarige jongen uit het aan Oost-Vlaanderen grenzende IJzendijke (Zeeuws-Vlaanderen) wordt op hetzelfde station, op nagenoeg dezelfde manier 1.000 euro afhandig gemaakt.

De IJzendijkenaar verklaart achteraf aan de politie dat hij het niet vreemd vindt om een QR-code te scannen. Hij gebruikt die functie op zijn telefoon regelmatig. Diezelfde week is het nog een keer raak in Goes. Waar een 16-jarige jongen 1.500 euro kwijtraakt. Alle vier de slachtoffers hebben aangifte gedaan bij de politie, die de fraudezaken onderzoekt.

De overeenkomst bij de oplichtingszaken is dat onbekenden met smoesjes een QR-code met de telefoons van de slachtoffers scannen. Later blijkt dat de oplichters de volledige toegangen kregen tot de bankrekeningen van de slachtoffers, zowel betaal- als spaarrekeningen. De politie adviseert om nóóit een QR-code te scannen van onbekenden.

Begin dit jaar waarschuwde de federale politie al voor oplichting via QR-codes.

