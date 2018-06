Netneutraliteit in de Verenigde Staten vanaf vandaag officieel afgeschaft kg

11 juni 2018

18u14

Bron: ANP 0 iHLN Vanaf vandaag kunnen Amerikaanse internetgebruikers niet meer genieten van netneutraliteit. De internetproviders in de VS mogen voortaan zowel gebruikers als websites geld vragen voor een hogere snelheid.

De overheidsdienst die toezicht houdt op de providers, de Federal Communications Commission, had in december besloten om netneutraliteit af te schaffen. Sinds vandaag gelden de oude regels niet meer. Die oude regels stelden dat al het internetverkeer evenwaardig was: het internet was voor elke gebruiker hetzelfde, ongeacht zijn eigen internetprovider.

Snellere website tegen betaling

Met de afschaffing van de netneutraliteit, krijgen internetproviders onder andere de mogelijkheid om internetverkeer te versnellen, maar dan wel tegen betaling. Zo kunnen ze bedrijven bijvoorbeeld een "snelle" website aanbieden waarmee ze gebruikers beter kunnen bereiken. Het was het belangrijkste strijdpunt van topman Ajit Pai, die daar door president Donald Trump was neergezet. Pai was eerder advocaat van telecomgigant Verizon, die graag van netneutraliteit af wilde.

Hoewel de nieuwe regeling vanaf vandaag officieel ingaat, zal de doorsnee internetgebruiker nog niet meteen iets merken. Bovendien is netneutraliteit nog niet definitief verloren. Democraten en consumentenorganisaties proberen nog altijd de nieuwe regels ongedaan te maken.