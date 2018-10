Netflix-kijker? Binnenkort bepaal je geregeld zelf de verhaallijn van een serie of film ADN

01 oktober 2018

16u59

Netflix-gebruikers kunnen binnenkort vaker zelf de plot van een serie bepalen. Netflix maakt meerdere verhaallijnen van een serie of een film en tijdens het kijken kiezen mensen dan wat ze willen dat er gebeurt.

Netflix hield vorig jaar al een proef met 'Puss in Boots', geïnspireerd op het verhaal over de gelaarsde kat. Die kwam op een gegeven moment oog in oog te staan met de drie beren uit Goudlokje. De kijkers mochten kiezen of de beren aardig of agressief zouden zijn.

Volgens persbureau Bloomberg werkt Netflix momenteel aan een paar specials met verschillende verhaallijnen. De eerste daarvan zou voor het einde van het jaar beschikbaar moeten zijn. Onder meer bij een aflevering van 'Black Mirror' zouden kijkers zelf de plot kunnen bepalen.