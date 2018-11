Netflix even getroffen door storing in Europa TTR

19u37 0 iHLN Videostreamingdienst Netflix kampte vanavond met een korte storing waardoor veel klanten geen films of series konden kijken op televisies, computers, telefoons en andere toestellen.

De storing begon, zo blijkt uit een inventarisatie van klachten door de website Downtector, rond 19.00 uur. De problemen deden zich onder meer voor bij Netflixgebruikers in België, Nederland, Zweden en Italië. Overal in Europa weerklonken klachten over de streamingdienst. Intussen lijken de problemen van de baan en kunnen de klanten opnieuw genieten van hun favoriete series en films.

Waardoor de problemen werden veroorzaakt, is niet bekendgemaakt door het bedrijf. Netflix heeft wel excuses aangeboden voor de overlast.