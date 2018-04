Nederlandse politie haalt naaktforum offline Sander Denayer Koen Voskuil

25 april 2018

18u15

Bron: VTM Nieuws, AD.nl 0 iHLN De Nederlandse politie heeft Anon-IB, een forum waar op grote schaal naaktfoto's gedeeld werden, offline gehaald. Het forum is één van de schakels in het ondergrondse netwerk dat onlangs ook bij ons voor ophef zorgde nadat VTM NIEUWS de chatbox aan het licht bracht.

ANON-IB is een website waar wereldwijd pornografisch materiaal werd uitgewisseld. Op de site werden ook foto’s en video’s van vrouwen gedeeld die zonder het te weten zijn gefilmd. Daarnaast staat er mogelijk kinderporno op. Volgens een artikel in Vice staan de servers in Nederland. De Nederlandse politie wil dat nog niet bevestigen. Morgen zal meer bekend worden gemaakt.

Wie nu naar de website surft, botst in ieder geval op een melding van de Nederlandse politie. "Het Anon-IB forum is door Cybercrime Teams van de Nederlandse politie voor nader onderzoek in beslag genomen, in verband met onderzoek naar gepleegde strafbare feiten."

Belgische luik

Op het Belgische luik van Anon-IB plaatsen Vlamingen naaktfoto's van meisjes met naam en achternaam. Maar verschillende leden doen er ook aanvragen naar naaktfoto's uit bepaalde steden. De website is ook het startpunt naar duistere kanalen zoals het communicatieplatform Discord of links naar geheime kamers op volafile.org.

Twee weken geleden bracht VTM NIEUWS samen met RTL Nieuws aan het licht dat meer dan 140 Vlaamse meisjes het slachtoffer werden van een wraakporno netwerk. Meer dan 3.000 daders wisselden foto's uit in een verborgen chatgroep op Discord. De daders vonden elkaar vaak via de Russische website, die al sinds 2013 ongestoord actief was.