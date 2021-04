Nederlandse hackers winnen 200.000 dollar voor hacken van Zoom

“Ik ben hier, ik ben geen kat”: onbedoelde Zoom-kattenfil­ter van advocaat gaat viraal

10 februari Rechtspraak via Zoom is in deze coronatijden wereldwijd ingeburgerd. Een pleidooi houden voor de webcam loopt niet altijd gesmeerd, iets waar Texaan Rod Ponton over mee kan spreken. De kattenfilter die bij zijn Zoom stond ingesteld, kreeg de arme man maar niet weg. Het filmpje gaat flink viraal.