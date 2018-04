Nederlanders verspreiden opvallend veel negativiteit op Facebook TT

21 april 2018

06u35

Bron: ANP 0 iHLN Nederlandse gebruikers van Facebook zorgen voor een opvallend grote stroom aan berichten met haat, racisme en verwensingen met ziekten als kanker. In Zuid-Europese landen ligt dat aantal bijvoorbeeld veel lager.

Dat concludeert de Volkskrant op basis van een Nederlandse moderator die vorig jaar bij Facebook werkte en wiens relaas ondersteund wordt door gelekte e-mails, interne documenten en een collega.

Dagelijks krijgt het Nederlandse team van moderatoren circa achtduizend meldingen over onder meer discriminerende, racistische en haatdragende berichten, schrijft de krant. Vooral rond Sinterklaas, verkiezingen en demonstraties van de PVV neemt het aantal flink toe.

Lange tijd was het Nederlandse team, dat varieert van vijf tot acht personen, in 2017 onderbemand, waardoor meldingen van gebruikers in de wachtrij bleven staan en niet beoordeeld werden, zegt de moderator.

