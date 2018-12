Naar school? Een vak leer je tegenwoordig via YouTube Kim van der Meulen

07 december 2018

13u40

Bron: Het Parool 0 iHLN Een vak leren hoeft niet per se op school. Kennis opdoen of jezelf bijspijkeren kan ook via YouTube. Vier ervaringsdeskundigen vertellen: “Ik keek elke avond filmpjes.”

“Ik heb meer tijd in YouTube gestoken dan in mijn opleiding”

Julia Veldman (30) werkt als animator in haar eigen studio in Amsterdam. Ze leerde vormgeven op de Design Academy Eindhoven, maar animeren leerde ze zichzelf via YouTube.



"Als student wilde ik graag films maken, en dan het liefst met ingewikkelde craneshots, waarbij de camera hoog boven een onderwerp uitstijgt, of continuous shots, waarbij een personage onafgebroken wordt gevolgd. Allemaal mogelijkheden die animatie biedt, maar binnen mijn opleiding was er geen aandacht voor video en animatie. Daarom besloot ik het mezelf te leren via YouTube."

