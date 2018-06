Naar ander EU-land bellen mag binnenkort maximaal 19 cent kosten ADN

06 juni 2018

11u07

Er is een politiek akkoord bereikt op Europees niveau over lagere telefoontarieven voor internationale oproepen binnen de EU. Die deal zal vanaf 15 mei volgend jaar een einde maken aan de hoog oplopende tarieven voor bellen en sms'en vanuit België naar andere EU-landen. Bellen zal nog maximaal 19 eurocent per minuut mogen kosten en sms'en 6 cent, exclusief btw.

De roamingtarieven waren al aangepakt, waardoor bellen, sms'en en surfen vanuit een andere lidstaat niet meer duurder is dan in eigen land. Bellen of sms'en vanuit de eigen lidstaat naar een ander EU-land viel daar echter niet onder. Dat had als gevolg dat bellen naar Polen voor Belgen bijvoorbeeld vaak veel goedkoper was vanuit Nederland dan vanuit hun eigen land. Vanuit België kosten internationale oproepen soms meer dan 1 euro per minuut.

De Belgische minister van Telecom, Alexander De Croo (Open Vld), is tevreden dat het Europees Parlement en de Europese Raad afgelopen nacht een compromis hebben bereikt om een einde te maken aan wat hij "woekerprijzen" noemt. "België speelde een voortrekkersrol binnen de Europese Raad om dit dossier erdoor te krijgen. Na de afschaffing van de roamingkosten in Europa is dit opnieuw goed nieuws voor de consument", zegt hij.