Na ‘Jeanneke Heps’: zo bescherm je je sociale media tegen hackers

Kies veilige wachtwoorden, hergebruik ze niet

De beste manier om te vermijden dat iemand met slechte bedoelingen toegang krijgt tot je accounts op sociale netwerken is een goed wachtwoord kiezen. Wanneer het wachtwoord echt veilig is, is het over het algemeen ook moeilijk te onthouden.

Daarna: stel tweestapsverificatie in

Een goed wachtwoord is essentieel, maar tweestapsverificatie of two factor authentication (2FA) aanzetten beschermt je accounts significant meer. Dat is ook de stap die mogelijks de verschillende gehackte ministers had kunnen beschermen. Door deze optie te activeren, moet je na het ingeven van je wachtwoord nog een code invoeren. Tenzij iemand aan je telefoon kan, is er niemand die die code kan invullen. Die kan je via sms ontvangen of via een aparte app die niets anders doet dan periodiek nieuwe codes aanmaken. De laatste optie is het veiligst.