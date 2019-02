Muziekdienst Spotify telt 207 miljoen gebruikers en neemt twee podcastbedrijven over ttr

06 februari 2019

15u49

Bron: belga, anp 2 iHLN Het van oorsprong Zweedse bedrijf Spotify maakte vandaag bekend dat het totaal aantal actieve gebruikers op jaarbasis met 29 procent steeg. In totaal maken zo’n 207 miljoen mensen gebruik van de muziekstreamingsdienst. Daarnaast kondigde Spotify de overname aan van twee podcastbedrijven: Gimlet Media en Anchor.

Het bedrijf had zelf verwacht dat het zou uitkomen op 199 miljoen tot 206 miljoen gebruikers. Spotify breidde zijn aanwezigheid in de afgelopen periode uit van 65 naar 78 landen. “Vooral in Latijns-Amerika was er het voorbije jaar sprake van een sterke groei”, zei Spotify-oprichter en -topman Daniel Ek.



De omzet ging op jaarbasis met 30 procent omhoog tot zo’n 1,5 miljard euro, onder andere door meer betalende abonnees. Spotify wist een nettowinst te boeken van 442 miljoen euro, tegen een min van 596 miljoen euro een jaar eerder. Het in 2008 opgerichte bedrijf kreeg in april vorig jaar een beursnotering op Wall Street.

Spotify kondigde vandaag ook de overname aan van twee ondernemingen die gespecialiseerd zijn in podcasts. Het gaat om Gimlet Media en Anchor. “Deze overnames betekenen een serieuze versnelling op onze weg om ‘s werelds leidende audioplatform te worden”, aldus Ek.