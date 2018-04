Zuckerberg: "Paar jaar nodig om problemen met privacy Facebook op te lossen" LB

02 april 2018

13u09

Bron: ANP 1 Multimedia Topman Mark Zuckerberg van Facebook denkt het een paar jaar zal duren om de problemen met privacy rond het sociale netwerk op te lossen. Dat zei hij in een interview met nieuwssite Vox.

"Ik denk dat we ons uit dit gat kunnen graven, maar dat zal wel een paar jaar duren. Ik zou graag willen dat we deze zaken in drie of zes maanden kunnen oplossen, maar ik denk dat de realiteit is dat dit gewoon meer tijd nodig heeft", aldus Zuckerberg. Facebook is in grote verlegenheid gebracht door het misbruik van informatie van tientallen miljoenen gebruikers. Op de beurs kreeg het bedrijf daardoor rake klappen.

Inmiddels heeft Facebook al stappen aangekondigd om de privacy van gebruikers beter te waarborgen. Zo heeft Facebook de privacy-instellingen op zijn platformen beter zichtbaar gemaakt. Ook is het gebruikers eenvoudiger gemaakt om gegevens te wissen.