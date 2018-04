Zuckerberg beweert term 'schaduwprofielen' niet te kennen: "Bullshit van de hoogste orde" Joeri Vlemings

12 april 2018

11u38

Net als Facebooks bescherming van onze privacy lijken de hoorzittingen van Mark Zuckerberg in het Amerikaanse Congres een maat voor niets te zijn. Telkens als het de CEO wat te heet werd, draaide hij rond de pot en verwees hij naar "mijn team". Op een vraag naar de vermeende 'schaduwprofielen' die Facebook ook van niet-gebruikers zou bijhouden, zei Zuckerberg dat hij "daarmee niet vertrouwd is". Op Twitter begonnen spontaan vele ogen te rollen.

Over twee dagen gespreid werd Zuckerberg (33) meer dan tien uur verhoord door Amerikaanse senatoren en Congresleden. De politici blijken dan wel niet allemaal even beslagen in de materie van de digitale wereld, senator Ben Lujan (New Mexico) was alvast bij de les. Hij vroeg de CEO naar de beruchte schaduwprofielen die Facebook zou opstellen, niet alleen van haar 2,2 miljard gebruikers maar ook van internauten die niet op de sociaalnetwerksite zitten. Zuckerberg aarzelde even en zei dan: "In het algemeen verzamelen we informatie over niet-Facebookgebruikers uit veiligheidsoverwegingen". Of dat dan die bewuste schaduwprofielen waren? "Ik ben - ik ben daar niet vertrouwd mee", was het antwoord.

Al wie beroepshalve meer dan gemiddeld vertrouwd is met het fenomeen Facebook, geloofde zijn oren niet. Zoals Will Oremus, techreporter van Slate, die tweette: "Dat is bullshit van de hoogste orde". Ook Alex Hern, technologisch journalist bij The Guardian, uitte kritiek op Twitter: "Het is voor mij ondenkbaar dat Zuckerberg het concept van 'schaduwprofielen' niet zou kennen. Dat hij het bestaan ervan niet met klem ontkent, is waarschijnlijk nog het sterkste argument dat Facebook wel degelijk nog altijd schaduwprofielen bijhoudt".

Zuckerberg just said he's "not familiar" with the term "shadow profiles."



That is bullshit of the highest order. Will Oremus(@ WillOremus) link

Wat zijn schaduwprofielen precies? Zelf kan je op Facebook uiteraard je eigen profiel opbouwen met informatie die je zelf wil vrijgeven. Maar Facebook houdt daarnaast nog meer gegevens over jou bij, via andere kanalen dan jouw gewone profiel. Je smartphone, bepaalde apps en websites zouden die data over jou tegen betaling doorspelen aan de sociaalnetwerksite. Maar vooral andere Facebookgebruikers geven extra info prijs. Zo kan Facebook een veel uitgebreider profiel van jou op de achtergrond creëren. En op die manier zelfs van internetgebruikers die nochtans ver van Facebook willen blijven. Stel dat je vandaag als ware Facebookonthouder een profiel zou willen aanmaken, dan krijg je meteen - schijnbaar out of the blue - een hoop vrienden voorgesteld. Ook als gebruiker krijg je soms onverklaarbare en verrassende connecties voorgeschoteld. Vaak zouden daar dus schaduwprofielen achterzitten.

It is unthinkable to me that Zuckerberg is not familiar with the concept of "shadow profiles", and the absence of a straight denial that they exist is probably the strongest evidence that yes, Facebook continues to maintain shadow profiles you heard it here first: facebook is bad(@ alexhern) link

Senator Lujan wou verder nog weten hoeveel gegevens Facebook zo gemiddeld per gebruiker verzamelt. "Dat weet ik niet uit het hoofd", zei de CEO. "En hoeveel dan gemiddeld van niet-gebruikers?" vroeg Lujan. "Dat weet ik niet uit het hoofd, maar ik kan mijn team daar later bij u laten op terugkomen", sprak de miljardair. Een inmiddels erg vertrouwd antwoord voor de Congresleden.

Lujan wees Zuckerberg er daarna op dat wie als niet-gebruiker zijn of haar door Facebook opgeslagen gegevens wil raadplegen, dat alleen kan "door op de eigen Facebookpagina naar de gebruikersinstellingen te gaan". Lujan concludeerde: "Dus u vraagt aan wie niet eens een Facebookpagina heeft, een account aan te maken om toegang tot de eigen gegevens te krijgen. Dat moet anders."

In februari oordeelde een Belgische rechtbank dat Facebook de privacyregels had geschonden door zonder toestemming gegevens van niet-gebruikers te verzamelen of op te slaan. Facebook voerde enkele aanpassingen door, maar ging in beroep tegen de uitspraak.

Oo. I also want to know the answer to this question. "It's been reported that FB has as many as 29,000 data points for every Facebook user," vs an industry average of 1,500. And Lujan wants to know how many data points FB has on NON-users. Answer: stunned silence. Molly Wood(@ mollywood) link