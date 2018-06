Zonder handen! Kijk hoe jacht helemaal autonoom aanmeert sam

18 juni 2018

15u50

Bron: anp 0 Multimedia Als auto's helemaal zelf kunnen parkeren, waarom zeiljachten dan niet? Volvo ontwikkelt daarom een boot die zelf kan aanmeren bij een kade of een steiger. Het is de bedoeling dat het systeem rond 2020 op de markt komt.

Het bedrijf demonstreerde de techniek tijdens de tussenstop van de zeilwedstrijd Volvo Ocean Race in Göteborg. Een jacht van enkele tientallen meters lang 'parkeerde' achteruit tussen twee peperdure racezeilboten.

Het systeem houdt constant rekening met de wind en de stroming en kan tegengas geven als dat nodig is. "Het lijkt alsof de zee stilstaat", aldus topman Björn Ingemanson van Volvo-dochter Penta, dat scheepsmotoren bouwt. Het is wel de bedoeling dat de schipper erbij blijft, om toezicht te houden en eventueel in te grijpen.

