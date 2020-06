Zoek je een waterdichte smartphone? Dit zijn onze aanraders Ronald Meeus

12 juni 2020

11u03

Bron: tweakers.net/smartphones 2 Multimedia Plan je deze zomer flink wat zwembadfeestjes of uitjes naar lokale zwemvijvers? Check dan toch maar eens of je smartphone wel waterdicht genoeg is. Het zou jammer zijn als hij sterft door een ongelukkige duik in het water. Of beter nog: schaf meteen een waterdicht exemplaar aan! Dit zijn de vijf toppers volgens onze techspecialist.

iPhone 11

We gaan in dit overzicht voor smartphones met minstens een IP68-classificatie. Dat betekent dat het toestel voor een onbepaalde tijd ondergedompeld kan blijven, en dat het tot op een diepte van drie meter kan zinken zonder dat de interne machinerie wordt beschadigd.

Maar er zijn er die nog beter doen, zoals de iPhone 11 Pro Max van Apple, die een duik tot 4 meter diep aankan. Ook de twee andere iPhone 11's - de ‘gewone’ en de Pro - kunnen 30 minuten tot 1,5 meter onder water doorbrengen.

Uiteraard hebben de iPhones nog andere kwaliteiten naast de waterdichtheid. Ze bieden bijvoorbeeld een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding op het vlak van batterijduur, camera-set-up en interne hardware.



Samsung Galaxy S20

Ook het laatste vlaggenschip (de huidige topper in het productgamma, nvdr) van Samsung is aardig bestand tegen een plons tot 1,5 meter diepte. Als hij daar ook niet te veel langer dan 30 minuten ligt, komt hij er zonder kleurscheuren vanaf.

De drie varianten van de S20 - met name de S20, de S20+ en de S20 Ultra - zijn verder voortreffelijke smartphones, met goede camera’s, schermen, hardware en accuduur. De S20 Ultra is de duurste, onder andere door het grote scherm en de geavanceerde cameraset-up.



OnePlus 8 Pro

Bij OnePlus is er een verschil in waterbestendigheid tussen de twee uitvoeringen van hun nieuwe vlaggenschip: alleen de Pro-versie is IP68.

Maar bij dat betere toestel, dat toch weer 200 euro duurder is, profiteer je ook van een mooier scherm en een krachtigere camerabatterij achteraan. Hij is stevig, heeft 5g en werkt vlot. Ook de software is fijn en de accuduur is verbeterd, ondanks de hogere schermverversingssnelheid van 120Hz.



Google Pixel 4

Ook de Google Pixel 4 en de duurdere en krachtigere Pixel 4XL zijn allebei IP68-waterresistent. Verder zijn het fijne smartphones om te gebruiken, met hun schone en vlotte Android-ervaring, een goed updatebeleid en prettige gezichtsontgrendeling. Ze hebben radartechnologie, waarmee ontgrendelen sneller wordt.

Wel gaan ze gebukt onder een matige accuduur, waardoor je ze bij iets intensiever gebruik tussendoor moet opladen. De camera is geweldig, zoals we van de Pixel-lijn gewend zijn. Toch missen ze een ultragroothoekcamera, die veel high-end concurrenten wel hebben, en is de opslagcapaciteit niet hoog.



Huawei P40 Pro

We sluiten het rijtje af met het huidige vlaggenschip van Huawei, dat door de geopolitieke situatie waarmee de Chinese fabrikant momenteel verveeld zit geen smartphone voor iedereen is. Google mag, als Amerikaans bedrijf, van de Amerikaanse overheid geen zaken meer doen met Huawei, waardoor de Android-ervaring op de P40 Pro flink verarmd is. Het toestel werkt met een open versie van het besturingssysteem, zonder de vaste Google-diensten, en met een app-winkel van Huawei. Qua hardware is het verder een prima toestel, met vooral een ronduit geweldig camerasysteem. En hij is dus IP68-waterresistent.



