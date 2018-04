Zo ziet de smartphone van de (nabije) toekomst eruit

Ronald Meeus

19 april 2018

11u30

Bron: tweakers.net 0 Multimedia Dunner, krachtiger, groter, slimmer: smartphones hebben, op de tien jaar dat ze onder ons zijn, al een forse transformatie ondergaan. En de nabije toekomst belooft Dunner, krachtiger, groter, slimmer: smartphones hebben, op de tien jaar dat ze onder ons zijn, al een forse transformatie ondergaan. En de nabije toekomst belooft nog veel meer ingrijpende veranderingen . Hier zijn de vijf belangrijkste.

1. Nieuwe vorm

Een recente ontwikkeling bij smartphones is dat ze dunnere en dunnere bezels of schermranden hebben. Kijk alleen al naar Galaxy S9, de recentste versie van Samsungs vlaggenschipsmartphone: het toestel heeft een bovenste bezel van slechts 8,21 millimeter, zo'n 0,39 millimeter dunner dan de S8. En de onderste bezel - 6,99 millimeter dik - is zelfs een volle millimeter dunner dan die van de voorganger. Bovendien worden smartphones steeds dunner, een evolutie die we eveneens nog wel eventjes zullen zien aanhouden. Tot er in een verdere toekomst wellicht nieuwe vormfactoren mogelijk zullen worden. Zoals plooibare schermen, een concept waaraan onder meer Huawei werkt.

2. Scherm minder belangrijk door AI

Artificieel intelligente assistenten, zoals Siri op de iPhone en Google Assistant op Androidtoestellen, zagen het levenslicht op de smartphone. Maar ze tonen ons vooral dat een smartphone in essentie een scherm, een internet-antenne, een microfoon en een speaker is, en dat die elementen ook in heel wat andere apparaten zitten. Naarmate gebruikers dus meer en meer naar communicatie met die AI gaan neigen, wordt dus ook het belang van het scherm minder. Alexa en Google Assistant zitten ook op slimme speakers van respectievelijk Amazon en Google, die stilaan op de markt beginnen te druppelen. Apple heeft ook zo'n product op het oog. En de volgende stap wordt dat je artificiële assistent gewoon met je meereist: Alexa wordt momenteel bijvoorbeeld al geïnstalleerd in boordsystemen van automerken als Seat, BMW en Toyota.

3. Bye, bye, audiojack

Gelijk met de opkomst van Bluetooth-headsets en -earsets gaat ook het belang van de klassieke audiojack wegdeemsteren. Apple werd, toen het de iPhone 7 lanceerde zonder audio-aansluiting, nog voor gek versleten door gebruikers, maar ondertussen volgden andere fabrikanten dat voorbeeld op: een niet onaanzienlijk aantal moderne smartphones heeft geen 3,5mm-ingang meer.

4. Augmented reality

Na de Pokémon Go!-hype bleef het stil rond augmented reality, maar augmented reality - een digitale laag boven de werkelijke wereld door middel van het smartphonescherm en de camera - is volgens velen aan een stille doorbraak bezig. Binnen drie tot vier jaar, denkt de investeringsbank Digi-Capital, zal meer dan een miljard gebruikers met augmented reality-toepassingen werken. Dat komt vooral omdat er de laatste tijd een paar ontwikkelingen zijn gebeurd die de technologie bruikbaarder maken. Apple en Google lanceerden bijvoorbeeld ARKit en ARCore, twee programmeertalen waarmee ontwikkelaars betere AR-toepassingen kunnen bouwen.

5. Betere dataconnecties

Telecomoperatoren hebben de afgelopen jaren goed hun best gedaan om draadloze dataverbindingen zo alomtegenwoordig en democratisch te maken dat je er overal buitenshuis mee op het internet kunt. Die 3G- en 4G-verbindingen hebben een algemene bekendheid verworven, maar er is een opvolger op komst: telecombedrijven zijn wereldwijd klaar om 5G te implementeren, een draadloze dataverbinding die honderden keren sneller kan worden dan de huidige 4G-snelheden. Bovendien kan het verbruikbare datavolume enorm hoger zijn, en worden de verbindingen stabieler en betrouwbaarder. Het wordt echter nog eventjes wachten voordat telecomoperatoren bij ons de nieuwe standaard introduceren.

