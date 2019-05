Exclusief voor abonnees Zo zal Google Assistent ons met apparaten laten praten Internetzoekmachine lanceert Google Assistent België Sven Ponsaerts

28 mei 2019

17u47 0 Multimedia Praten met apparaten, het is geen science fiction meer. Google lanceert de Belgische versie van Google Assistant, de virtuele assistent die met stembediening de tv aanzet, het boodschappenlijstje samenstelt en de bankrekening controleert. “Oké Google. Praat met… Telenet, Colruyt, of ING.”

Het gebruiksgemak is enorm”, zegt Michiel Sallaets, waarna de Google-woordvoerder zijn smartphone luidop commandeert: ‘Oké Google. Stuur bericht naar ouders’. ‘Hoi mama, ik toon de journalist van Het Laatste Nieuws hoe Google Assistent werkt’, ontvangt Sallaets’ nietsvermoedende moeder seconden later als SMS. “Of wat dacht je van deze: ‘Speel Stranger Things’ op Netflix?’” U raadt wat volgt. “De Assistent helpt in alledaagse situaties, simpelweg door de Home-knop ingedrukt te houden of ‘Oké Google’ te zeggen en vervolgens een opdracht te geven of een vraag te stellen. Of je nu je agenda wil beheren, de wekker zetten of moet weten of het druk is op de weg.” De Nederlandstalige versie van het digitale hulpje was al enkele maanden beschikbaar in Nederland, maar nu is ook België aan de beurt.

