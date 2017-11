Zo vind je morgen de beste Black Friday-deals

Ronald Meeus

08u00 0 REUTERS Shoppers in de elektro-afdeling van een winkel uit de Target-keten in het Amerikaanse Culver City, tijdens Black Friday vorig jaar. Multimedia Black Friday is weer een Amerikaanse traditie die de afgelopen jaren naar ons deel van de wereld is overgewaaid. Maar je portemonnee kan er maar blij om zijn. Hier zijn een paar ideeën om het meeste te halen uit de massa promoties in tech-producten die morgen op je worden afgevuurd.

In de Verenigde Staten is het totale waanzin, die Black Friday. De dag na het Thanksgiving-feest is traditioneel de dag waarop de kerstinkopen beginnen, en winkels strooien de gekste promoties rond om mensen aan het winkelen te krijgen. En die dagen in massa's op: de meeste werknemers (behalve diegenen die in de winkels werken, in de luchtvaart, de gezondheidszorg of de banksector) hebben die dag ook vrij, waardoor ze ook de tijd hebben om winkels af te schuimen. Jaarlijks zijn er berichten over opstootjes die ontstaan tussen klanten omdat ze allebei net het laatste exemplaar van een bepaald product wilden grijpen, en er zijn verhalen bekend over klanten die al dagen van tevoren hun op de parkeerplaats van een mall neerzetten om hem gegarandeerd te kunnen volladen met producten.

Check de folders

Bij ons wordt het - gelukkig - zo gek niet. Maar na Halloween is Black Friday wel weer een Amerikaanse 'feestdag' die resoluut naar Europa is overgewaaid. Dat wordt natuurlijk vooral in stand gehouden door de winkels, die door het aanwakkeren van hetzelfde soort gekte snel van hun stocks kunnen af geraken. Vooral grote winkelketens en -merken die elektronicaproducten verkopen, zoals Media Markt, Fnac en Selexion, zetten sinds enkele jaren zwaar in op hun Black Friday-acties, met kortingen die voorbij de 20 procent kunnen schieten. Voor elektronicaproducten scheelt dat dikwijls een forse slok op de borrel. Check daarom de folders die ze in je brievenbus doen belanden, of check hun website (de naam van de winkelketen +"Black Friday" in Google doet de truc wel) voor een overzichtspagina met promoties. Sommige winkels hebben hier ook een inschrijvingsformulier voor een nieuwsbrief via e-mail.

Ook online

De maandag na Black Friday is het vervolgens Cyber Monday, een afgeleide 'feestdag' die in 2008 is bedacht door marketingbureaus om onlineshopping te stimuleren. Ook op die Cyber Monday krijg je opnieuw speciale aanbiedingen, maar de meeste onlinewinkels - zoals Coolblue en de Duitse site van Amazon - hebben ondertussen ook Black Friday zelf omarmd. Op hun openingspagina's zou je dus vrijdag een hele rist aan promoties moeten zien. Vergeet ook niet om even te kijken op de websites van individuele elektronicamerken: bijvoorbeeld computerfabrikant HP, dronemaker DJI en gameconsolefabrikant Sony PlayStation hebben speciale Black Friday-promoties voor je klaarstaan.

Over de grens

De meeste Black Friday-promo's zijn initiatieven vanuit de landelijke vestigingen van die winkelketens of merken, dus zeker wanneer je in een van onze grensstreken woont kan het geen kwaad om ook even te checken of er net voorbij de grens geen grotere promoties te vinden zijn. Ook online kan dat verschillen opleveren, maar daar moet je natuurlijk wel rekening houden met eventuele extra verzendkosten. Extra goed researchen is hier dus de boodschap.

Check hier vanaf morgenochtend op welke producten de diepste koopjes worden aangeboden.

