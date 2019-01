Zo vind je de beste elektronicakoopjes tijdens de solden Ronald Meeus

07 januari 2019

08u30

Bron: tweakers.net 0 Multimedia De januari-solden in de winkelstraten stoppen niet bij kleding en snuisterijen. Nog maar enkele weken na Black Friday knallen ook elektronicawinkels hun prijzen weer naar beneden. We zochten uit hoe je de beste koopjes vindt.

1. Schuim websites af

Zowel winkelmerken met fysieke winkels als onlineshops hebben tijdens de solden meestal een aparte pagina of afdeling op hun site staan, met daarop de producten die ze in de uitverkoop zetten. Meestal kan je zoeken op laagste prijs, hoogste korting, populairste items, enzovoort.

Tip: Bekijk hier de beste tech-koopjes.

2. Bekijk alleen de allerdiepste onlinedeals

Als je tijd wil besparen en niet één voor één de websites van je favoriete merken en websites wil bekijken, kan je ook terecht op websites waarop de beste deals verzameld worden. Zo heeft technologiesite Tweakers een verzamelpagina voor de sterkste prijsdalingen bij tablets, telefoons, laptops, tv’s, camera’s en nog veel meer. Je kan naar wens zoeken op relatieve of absolute prijsdaling van de geafficheerde producten.

3. Gebruik een prijsvergelijker

Los nog van de solden zijn er heel wat prijsvergelijkers die op ieder moment de scherpste prijs laat zien, door de actuele prijzen van verscheidene winkels met elkaar te vergelijken.

Lees ook: Dit zijn de 4 tech-trends voor 2019

4. Laat de deals naar je toe komen

Een andere strategie is eerst jezelf kenbaar maken als iemand die geïnteresseerd is in koopjes en deals, en ze vervolgens naar je toe te laten komen. Zo goed als iedere onlineretailer (of een fysieke winkel met een online aanwezigheid) biedt de mogelijkheid om je in te schrijven op een nieuwsbrief via e-mail. Je kan er donder op zeggen dat die tijdens de soldenperiode vol tijdelijk afgeprijsde producten zullen staan. Nadeel is dat je ook na de soldenperiode met een uitpuilende mailbox zit, maar je kan je altijd terug uitschrijven; een vlotte uitschrijflink onderaan nieuwsbrieven is tegenwoordig wettelijk verplicht.

5. Volg je favoriete merken op sociale media

Een variant op het voorgaande: ‘like’ of volg de winkels waar er potentieel deals voor je te vinden zijn op Facebook, Twitter, Instagram en andere sociale media, want veel van de promoties gebeuren tegenwoordig langs die weg. Ook hier kan je na de solden vlotjes ‘ontvolgen’.

Deze aanraders zijn momenteel het meest in afslag:

Tv: Samsung QE65Q6F (2018) (65"-inch, van € 1.399 naar € 1.099)

Smartphone: Sony Xperia XA1 (van € 199 naar € 149)

Laptop: Lenovo ThinkPad E585 20KV0008MH (van € 817,93 naar € 690)

Tablet: Microsoft Surface Pro (2017) Core i5, 8GB ram, 256GB ssd (van € 1.199 naar € 999)

Smartwatch: Garmin Forerunner 735XT (van € 292 naar € 249)

Lees ook:

Snelladen in een stroomversnelling: nieuwe laadtechnieken voor smartphones

Dit waren de beste televisietoestellen van 2018

Deze laptops koop je voor minder dan 500 euro