Zo vermijd je dat Facebook je batterij leegslurpt

00u53

Bron: The New York Times 0 Thinkstock Multimedia Facebook is een batterijverslindende app. Zeker wanneer je ook nog eens Facebook Messenger hebt, de aparte applicatie om berichtjes te sturen of video- en audiogesprekken te houden, is je batterij vaak geen lang leven beschoren. Gelukkig bestaan er trucjes om te vermijden dat Mark Zuckerbergs creatie je batterij onafgebroken uitput.

Doorheen de jaren zijn er op de Facebook-app voor iOS en Android bepaalde functies bijgekomen die steeds meer vragen van je batterij. Zo suggereert Facebook bijvoorbeeld waar je in je buurt op vrijdagavond een leuke tijd kan beleven of en kan de app je vertellen wanneer je vrienden in de buurt uithangen. Soms handig, maar je batterij moet er hard werk voor leveren. Deze functies zijn mogelijk doordat Facebook gebruik maakt van je locatie. Door de locatievoorzieningen uit te schakelen, zal je batterij het al veel langer uithouden.

Automatisch afspelen van video's

Een andere grote boosdoener zijn de video's die automatisch afspelen op de achtergrond. Ook dat kan je in de instellingen veranderen onder 'video's en foto's'. Je kan de functie ofwel helemaal uitschakelen ofwel kan je ervoor kiezen de video's enkel automatisch te laten afspelen wanneer je verbonden bent met een wifi-netwerk. Dat is overigens niet enkel gunstig voor je batterij, maar ook als je niet over ongelimiteerd mobiel internet beschikt.

Wat vervolgens ook nog kan helpen, is het aantal automatische meldingen op een dag beperken. Bin je lid van een hyperactieve groep die met haar dagelijkse activiteiten je batterij nodeloos onder druk zet, dan kan je instellen van hen geen meldingen meer te krijgen.

De radicale aanpak

De beste manier om je batterij te sparen, is de app van je smartphone te smijten. Dat hoeft trouwens niet te betekenen dat je dan plots veroordeeld bent tot digitaal sociaal isolement. Je kan ook zonder de app je vriendenbestand bewonderen door via je browser naar de mobiele website van Facebook te gaan.

Nog een andere mogelijkheid is gebruik maken van het minder gulzige broertje van Facebook, de Facebook Lite-app.