Zo scoor je nog snel de beste deals voor kerst

08u00 0 ThinkStock Zo laad je nog snel je kar vol kerstcadeaus. Multimedia Nog vijf dagen voor kerstavond, waarvan nog vier waarin de winkels open zijn. Als je nog op zoek bent naar Nog vijf dagen voor kerstavond, waarvan nog vier waarin de winkels open zijn. Als je nog op zoek bent naar kerstcadeaus is nu écht wel het moment aangebroken. Hier zijn vier tips om nog snel dat ideale technologiecadeau te vinden.

1 / Ga voor de middag naar de winkel

Lokale winkeliers gebruiken het najaar ook om van hun overstocks af te geraken. Nieuwe deals kunnen dus met een iets grotere frequentie opduiken in de winkelpunten zelf, en je loopt de meeste kans om ervan te profiteren wanneer je er vroeg in de dag bij bent natuurlijk.

2 / Check online voordat je vertrekt

De eindejaarsfolders zijn natuurlijk een goed startpunt om een fikse deal te vinden, en ook gewoon rondlopen in de winkel kan je op ideeën brengen. Maar kijk voordat je ter plaatse gaat ook even bij onlineretailers en op de websites van de winkelketens: de kans is groot dat ze vooral daar hun recentste promoties uitstallen. Check hier voor de laagste onlineprijzen van het moment.

3 / Hou rekening met leveringstijden

Je komt natuurlijk stilaan in een precaire periode terecht wat onlinebestellingen betreft. Goeie onlineretailers hebben zich erop toegelegd om binnen de 24 uur nog te leveren, maar dat betekent nog niet dat je nog zeeën van tijd hebt. Bovendien is het mogelijk dat er vertragingen zijn door de drukte. Check in ieder geval bij het bestellen hoe het zit met leveringstijden, en zorg er ook voor dat je thuis bent, of op een afhaalpunt kunt geraken, om het product te ontvangen.

4 / Doe een afhaalbestelling

Fysieke winkelketens, die zowel in hun winkelpunten als online verkopen, hebben zich de afgelopen jaren erop toegelegd om van hun winkels ook een afhaalpunt te maken. Bestel dus online, en je product is normaal gezien de volgende dag klaar in een winkelpunt naar keuze.

Bekijk hier kerstcadeaus onder € 50.

