Zo scoor je de goedkoopste elektronicadeals

Bron: tweakers.net 0 Multimedia De solden lopen op haar laatste benen, maar niet getreurd: ook erna kan je koopjes blijven scoren, en wel met deze trucs.

1. Winkels stoppen nooit helemaal met promoties

Het heet misschien geen 'solden' meer, maar winkels bieden ook buiten de traditionele koopjesperiode altijd wel nog deals aan. Zo vind je op de websites van de meeste retailers speciale secties met tijdelijke aanbiedingen, die het hele jaar door geüpdatet worden.

2. Speur online naar de goedkoopste

Ben je op zoek naar een bepaald product met een stevig prijskaartje, zoals een tv, een wasmachine, een computer? Dan doe je er sowieso goed aan om online eerst prijzen te vergelijken - zo kan je de actuele prijzen van de bekendste winkels in een oogopslag vergelijken. Winkeliers beslissen altijd deels zelf over de prijzen van de producten die ze aanbieden; hetzelfde product kan bij winkelier X soms tientallen euro's goedkoper te vinden zijn dan bij keten Y.

3. Schakel een prijsalert in

Op online prijsvergelijkers kan je een 'price alert' instellen. Je geeft een prijsniveau aan dat voor jou haalbaar is, en zodra er een winkel is die het product aan (of onder) die prijszetting verkoopt, krijg je daarvan bericht.

4. Check de dagelijkse deals-websites

Misschien ken je ze al: de iBoods, 1dayfly's en andere dealsites. Ze kopen producten in bulk en stellen ze vervolgens in een dagelijkse deal aan felle korting te koop. Soms moet je wel met een vergrootglas zoeken naar echt goede tech-deals.

5. Laat de koopjes naar je toe komen

Je favoriete winkels sturen, net zoals de rest van de wereld, dagelijks of wekelijks nieuwsbrieven. Ook al geeft het wat rommel in je mailbox, het loont om je op sommige nieuwsbrieven te abonneren, want de koopjes die zo langs je neus passeren zijn vaak enkel voor klanten. Idem voor de sociale mediakanalen van je favoriete merken, waarlangs regelmatig speciale acties gevoerd worden. Volgen of liken, en de tech-deals poppen als vanzelf tevoorschijn in je nieuwsoverzicht.

