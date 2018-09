Zo proberen smartphonefabrikanten de fabrikanten van losse camera's uit de markt te kegelen

18 september 2018

Bron: tweakers.net 0 Multimedia De ambitie van de smartphonefabrikanten lijkt duidelijk: stevig concurrentie bieden aan de makers van compactcamera's. Wil dat zeggen dat de camera's in de moderne smartphones intussen al de kwaliteit van een spiegelreflex- of systeemtoestel evenaren? Bijlange niet! Maar ze zetten wel stapjes in die richting, en wel op de volgende manieren.

1. De megapixelrace is terug

Enkele jaren geleden hielden smartphonefabrikanten zo'n beetje op met het inbouwen van camera's met een betere en betere resolutie: de aandacht verschoof toen naar elementen als sensorformaat en optische stabilisatie. Nu is de megapixelrace weer helemaal terug; zo kreeg de Huawei P20 Pro een 40-megapixelcamera. Vanwaar die nieuwe aandacht voor megapixels? Omdat de fabrikanten aan het plafond zitten op niveau van de beeldsensor. De kwaliteit daarvan kan natuurlijk altijd nog worden verbeterd, maar de omvang nauwelijks nog. Het ding moet wel degelijk nog passen in de krap bemeten bast van een toestel met meerdere functies. Alleen al om die reden blijven losse camera's dus wel nog even in het voordeel. Toon me alle smartphones met megapixelcamera.

2. Dubbele camera's

Dom zijn ze wel niet, die smartphonefabrikanten. Een slimme zet van de afgelopen jaren was om niet één maar twee camera's achteraan het toestel te installeren, en die te laten samenwerken met elkaar. Dat heeft meer diepte in het beeld: eigenaars van een smartphone met dubbele camera kunnen nu zogeheten 'Bokeh-beelden' schieten, met een scherpe voorgrond en een onscherpe achtergrond. En er zijn nog voordelen aan twee camera's: de camera-app kan zo meer data binnentrekken, waardoor je beelden met een grotere hoek krijgt.

3. De app maakt nu het verschil

Los van de fysieke evolutie van ingebouwde camera's, kunnen er ook steeds meer features worden toegevoegd aan de camera-app. Die nieuwe functies kunnen zelfs toegevoegd worden via software-updates. Denk bijvoorbeeld aan de camera-app van de Samsung Galaxy Note 9, die onder meer scèneherkenning heeft, een feature waarmee het beeld extra wordt geaccentueerd op bepaalde kleuren. Die feature was nog niet aanwezig op de slechts enkele maanden eerder gelanceerde Samsung Galaxy S9. Een ander treffend voorbeeld van hoe zwaar de fabrikanten nu inzetten op verbetering van hun camera-apps: de portretmodus op de recentste iPhones , die foto's van gezichten softwarematig verbetert.

4. Filmen in 4k

Smartphones met de betere ingebouwde camera kunnen video-opnames maken in 4k, net zoals een goed fototoestel dat kan. Ideaal zou dan zijn dat je de beelden ook in 4k kan bekijken op je smartphone, maar die feature vinden we voorlopig enkel bij de Sony-smartphones.

5. Optische beeldstabilisatie

Wil je geen waas in de beelden die je schiet? Dan komt het erop aan zo weinig mogelijk te bewegen. In donkere omgevingen is dat lastig, want de lens heeft meer tijd nodig om alle informatie op te nemen. Flitsen verpest vaak het beeld. Als je ingebouwde camera echter een optische beeldstabilisatie krijgt, zoals bij deze toestellen, dan zorgen ingebouwde elektromagnetische servo's ervoor dat de camera keurig op zijn plaats blijft, zelfs al wiebelt je hand een beetje.

