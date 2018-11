Zo maak je kunstwerkjes van je foto’s: de beste smartphone-apps om beelden te bewerken Redactie

03 november 2018

10u49 0 Multimedia Elke smartphone heeft een camera, maar de ingebouwde kiekjes-app is meestal wat te schraal om beelden mee te maken die écht naar uw smaak zijn. Dit zijn de alternatieve camera-apps die u absoluut op uw toestel moet hebben.



We hebben de camera- en fotobewerking-apps die we hier hebben uitgetest met opzet geen punten gegeven. Heel wat gebruikers hebben er meerdere op hun smartphone staan, en welke u kiest, hangt ook af van welke functies u belangrijker vindt dan andere. Wel zijn er, van de tientallen apps die we hebben uitgeprobeerd, heel wat die de selectie niét hebben gehaald.

App-makers weten dat het maken van hippe foto’s belangrijk is voor een groot deel van de smartphonegebruikers en proberen daar munt uit te slaan door middel van soms criminele verdienformules. Zo botsten we op camera- en fotobewerkings-apps waaraan een abonnement tot 5 euro per maand vasthing. De apps in dit overzicht hebben allemaal een extra betalende functie, maar met de gratis versie komt u al een heel eind. Of ze vragen een eenmalig aankoopbedrag van minder dan 5 euro, wat we niet schabouwelijk duur vinden.

Nog een algemene tip. Als u de filters en andere functies in de opgenoemde apps hebt gebruikt, ga dan niet nog verder filteren in Instagram of andere sociale app waarmee u ze deelt: filter boven op filter gooien, gaat ten koste van de kwaliteit van de foto.

Afterlight «Maakt foto’s groezelig»

Dit is de meest veelzijdige en creatieve fotobewerkings-app. Hij is gericht is op nabewerking van al genomen foto’s. Er zijn tal van gekke en hippe filtertjes voorhanden, maar het zijn vooral de fotobewerkingen die u daarbovenop kunt doen die het verschil maken. Afterlight is vooral zeer goed in het groezeliger maken van uw foto’s: onder meer door het toevoegen van korrels of het vervormen van het beeld met een Chroma-effect.

Prijs: gratis, met betalende opties

Besturingssysteem: Adroid en iOS

VSCO «Hip bij de jeugd»

De hipste van het moment, zo wist jong volk ons te vertellen. De app heeft een bescheiden aantal filtertjes, maar het is de diepgang in de bewerkingen waarin hij schittert. De fotobewerkingen gaan relatief ver, tot korrels en witbalansregeling toe, en u kunt ook ‘recepten’ creëren om in fotoreeksen bij ieder beeld dezelfde aanpassing te krijgen. Daarbovenop heeft VSCO zijn eigen ingebouwde (maar bescheiden) so­ciale medium, waarin alles draait rond het inspireren van andere gebruikers.

Prijs: gratis, met betalende opties

Besturingssysteem: Android / iOS

Camera+ 2 «Handmatige effecten zijn top»

De tweede versie van Camera+, dat zichzelf opwerpt als een volwaardige vervanger van uw ingebouwde camera, blinkt uit met nog meer handmatige effectjes. Er zitten heel wat filtertjes in, maar die steken niet echt uit boven die van de andere apps in dit overzicht. De handmatige effecten, zoals het toevoegen van een soft focus, wél.

Prijs: € 3,5

Besturingssysteem: iOS

Retrica «Voor retro-fans»

Wie echt tuk is op retro-effectjes heeft nog altijd een kluif aan het al iets oudere Retrica. De focus van de app ligt op het snel toevoegen van een filtertje. Die leggen meteen een bijzonder mooi effect over uw foto, zonder dat u nog andere dingen hoeft te doen. Er is een beetje handmatige bewerking mogelijk, maar wie volledige controle wilt, gooit zijn foto het best meteen door een andere app.

Prijs: gratis, met betalende opties

Besturingssysteem: Android / iOS

Hipstamatic «Analoge effecten»

Laat ons ook nog even stilstaan bij de klassieker onder de alternatieve camera- en beeldbewerkings-apps. Hipstamatic bestaat al sinds 2010, en is dus al bijna even oud als de smartphone zelf. Wel is hij erg gericht op het retro-effect van analoge filmrolletjes: de app aapt de emulsie van films van diverse fabrikanten na. Ondanks zijn leeftijd kan u Hipstamatic allesbehalve bejaard noemen: de basisfunctionaliteit is enorm uitgebreid ten opzichte van de laatste keer dat we de app gebruikten, en met voor enkele euro’s of eurocenten verkochte Hipstapaks komen er nog geregeld nieuwe mogelijkheden bij.



Prijs: gratis, met betalende opties

Besturingssysteem: iOS

