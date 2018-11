Zo maak je alsnog back-up van je berichten vóór WhatsApp ze allemaal verwijdert jv

14 november 2018

16u49

Bron: Trusted Reviews 7 Multimedia WhatsApp en Google kondigden eerder een samenwerking aan die de vaak zware back-ups van je WhatsApp-verkeer niet langer een grote hap zouden laten nemen uit je gratis opslagruimte van 15 gb op Google Drive. Mooi, maar er is ook een keerzijde: wie het afgelopen jaar niet minstens één manuele back-up heeft gemaakt, speelt alle berichten automatisch kwijt op 12 november. Dat was eergisteren, maar volgens Trusted Reviews is het nog niet te laat om je oude chats alsnog te redden.

Je persoonlijke verleden op WhatsApp kan een schat aan al dan niet nuttige informatie bevatten. Om die niet pardoes onherroepelijk in de prullenmand te zien verdwijnen, waarschuwde de berichtenapp in augustus al om maar beter manueel een back-up te maken van je geschiedenis op WhatsApp. De boodschap was gericht aan Android-gebruikers, omdat die genieten van een gratis opslagruimte van 15 gb op Google Drive en de back-up van je berichten met foto’s, video’s etc. vaak heel wat van die gigabytes inneemt. Vanaf 12 november behoort dit tot het verleden: de benodigde opslagruimte wordt niet meer meegeteld in de gratis 15 gb.

Zo’n back-up heeft onder meer als voordeel dat je je oude gegevens niet kwijt bent, als je wil overschakelen naar een nieuwe smartphone.

Manuele back-up

Maar om je persoonlijke geschiedenis op je Android-gsm te behouden moest je het afgelopen jaar wel minstens één keer een manuele back-up gemaakt hebben. De einddatum van 12 november is voorlopig nog wat rekbaar. Je kan dus nog snel handelen. En dat is een makkie. Je gaat in het menu van WhatsApp (drie streepjes rechtsboven) naar ‘Instellingen’, dan naar ‘Chats’, en dan ga je naar ‘Chat back-up’. Daar klik je op de groene knop om handmatig een back-up te maken. Het proces kan even duren. Je kan in het menu ook kiezen voor automatische back-ups. Wil je eveneens je video’s behouden, dan moet je daarvoor wel het overeenkomstige hokje aanvinken.

Overigens worden je back-ups niet versleuteld met een end-to-end encryptie, zoals WhatsApp dat wél doet met je chatverkeer in de eigen app. Wie gebruik maakt van Google Drive, kan dan ook best zijn/haar account afschermen met een sterk paswoord én met de twee-factor-authenticatie.