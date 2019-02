Zo lang gaat jouw huidige iPhone nog mee

Ronald Meeus

27 februari 2019

08u00

Bron: tweakers.net 39 Multimedia Veel smartphonefabrikanten brengen intussen jaarlijks nieuwe toestellen uit, en Apple is daarin geen uitzondering. Maar uiteraard heeft niet élke consument zin - laat staan het budget - Veel smartphonefabrikanten brengen intussen jaarlijks nieuwe toestellen uit, en Apple is daarin geen uitzondering. Maar uiteraard heeft niet élke consument zin - laat staan het budget - om jaarlijks een nieuwe iPhone te kopen . De vraag is dan hoe lang je eigenlijk kan doen met je iPhone vooraleer die echt gedateerd is (lees: vooraleer Apple geen updates meer voorziet voor jouw toestel)?

Het eenvoudigste antwoord: tot en met de iPhone 5S zit je vandaag goed als je de recentste versie van Apples besturingssysteem wilt runnen. Dat is versie iOS 12, beschikbaar sinds vorige maand. Wellicht zullen ook alle tussentijdse updates voor dat systeem blijvend ondersteund worden tot de 5S. Die stamt trouwens al van - hou je vast - september 2013. In de praktijk wil dat zeggen dat ook de 5S-gebruiker dus nog een klein jaar verder kan met zijn of haar toestel, en dat de ‘levensduur’ van de iPhone op zes jaar mag geschat worden.

iOS versus Android

In de omstandige en grotendeels overbodige iOS-vs-Android-discussie haalt Apple trouwens traditioneel best goeie punten met de ondersteuningspolitiek van zijn smartphones. Dat past dan ook netjes in het element ‘duurzaamheid’ dat het bedrijf hoog in het vaandel draagt. Wanneer je je er als fabrikant op laat voorstaan dat je toestellen voor de eeuwigheid bedoeld zijn, moet je dat natuurlijk ook waarmaken in de software.

Bij Androidtoestellen ligt dat dus anders: de upgrade-aanpak is in de eerste plaats afhankelijk van de fabrikant van de toestellen en reikt nauwelijks verder dan enkele jaren (lees: Androidversies). Google zelf, op zijn eigen smartphones, garandeert vandaag twee tot drie jaar (het opgevoerde tal voor de Pixel 2) aan updates voor een bestaand model. Dat is zo’n beetje het maximum aan Androidkant. Bij Apple hou je het dus makkelijk het dubbele daarvan uit. Er zijn zeker elementen die Android voorheeft op iOS, maar als het aankomt op ‘upgradebaarheid’, dan wint Apple met verve.

Waardeloos?

Wil dat nu zeggen dat jouw iPhone 5 of 4 of nóg oudere modellen totaal waardeloos zijn? Absoluut niet: zo lang ze werken, werken ze. Al moeten we daar voor de volledigheid het volgende veiligheidsadvies bij vermelden: veel van je apps zullen het laten afweten omdat de recente updates daarvan niet meer zullen werken op jouw verouderde iOS-besturing, en je loopt ook echt reëel gevaar op meer virussen en hackings. Op verouderde software geraken die nu eenmaal gemakkelijker ‘binnen’. Wees dus voorzichtig als er via je oude telefoon gevoelige informatie kan bemachtigd worden (financiële gegevens bijvoorbeeld).

