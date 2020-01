Zo kunnen slimme speakers helpen met jouw goede voornemens Redactie

12 januari 2020

15u34

Bron: AD.nl 0 Multimedia Al druk bezig met jouw goede voornemens voor 2020? Slimme speakers van bijvoorbeeld Google Nest kunnen best een steentje bijdragen bij het halen van jouw goede voornemens. In dit artikel op een rijtje wat ze voor jou kunnen betekenen.

Gezonder leven

Gewicht verliezen, vaker naar de sportschool gaan, gezonder eten (of een combinatie daarvan) is elk jaar goed voornemen nummer één. Met spraakcommando’s en routines kunnen slimme speakers daarbij helpen. Een dagelijkse herinnering om te bewegen is zo geregeld, maar denk ook aan een receptenboekje op de Google Nest Hub, voor hulp bij gezondere maaltijden.

Via de Hub kun je het diner voorbereiden en krijg je hulp door middel van kookvideo’s. Kom je er niet uit met de kookvideo’s, dan kan je recepten ook stapsgewijs laten voorlezen door jouw assistent. Amerikaans recept? Dan kan de assistent de spoons en cups gewoon omzetten naar grammen en milliliters.

Wat sporten betreft: met een slimme speaker kan je eenvoudig workout-routines aanmaken. Zo kan die bijvoorbeeld een playlist afspelen tijdens het sporten, timers instellen voor sets of sportvideo’s aanzetten op jouw televisie. Daarmee bespaar je ook geld: een sportschoolabonnement is zo 2019.

Meer en (vooral) beter slapen

Met externe apps als Headspace kun je elke avond voor het slapengaan cursussen volgen om de nachtrust te verbeteren. Daarnaast kun je jouw slimme speaker vragen te mediteren. Zeg gewoon: “Hey Google, ik wil mediteren”. En ziezo, je krijgt een selectie van rustgevende geluiden te horen. Als je ook nog eens Philips Hue-lampen hebt, zullen deze bij het inschakelen van de meditatiemodus rustig in- en uitademen.

Die slimme Hue-lampen kun je ook gebruiken met de Google Nest-speaker om de natuurlijke effecten van zonsondergang en zonsopgang na te bootsen. Met de ‘Gentle Wake-up’-modus worden de lichten een half uur voor de wekker gaat langzaam steeds helderder, zodat je natuurlijker wakker wordt. Datzelfde kan ook omgekeerd in de avond, om heerlijk rustig in slaap te vallen.

Niet echt een goed voornemen, maar wel handig aan slimme lampen: ze maken je huis ook een stuk veiliger tijdens de donkere dagen. Door ze op afstand aan te zetten blijft je huis verlicht, zelfs als je niet thuis bent.

Meer boeken lezen

Veel mensen nemen zich voor om meer boeken te lezen in het nieuwe jaar. Met een slimme speaker kun je makkelijk uit jouw audioboeken voorgelezen worden. Ook hier kun je een timer instellen (als je bijvoorbeeld makkelijk in slaap valt tijdens het voorlezen). Zeg simpelweg “Lees (boeknaam) voor‘’ en je kan beginnen. Wel heb je hierbij een externe app nodig, zoals Audiobooks van Google.

Iets nieuws leren

Als je iets nieuws wil leren, zijn podcasts vaak een geschikte leermethode. Ook hier geldt: speel ze gewoon af op jouw slimme apparaten. Zoek een geschikte podcast of YouTube-video en een geheel nieuwe wereld gaat voor je open. Leer je een nieuwe taal? Dan dient Google Nest ook als een kundige vertaalexpert. Het apparaat kent 44 talen en vertaalt op commando.