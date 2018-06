Zo koop je geen tv die volgend jaar alweer gedateerd is Ronald Meeus

28 juni 2018

08u00

Bron: tweakers.net 0 Multimedia Televisietechnologie ontwikkelt zich momenteel zo snel dat we er draaierig van dreigen te worden. Van 4k over HDR en oled tot Quantumdots: geraak er als gewone consument maar eens aan uit welke tv je nu eigenlijk best koopt. Stel dat die binnen enkele jaren alweer achterhaald is? Stel jezelf gerust met deze adviezen.

1. Nu is écht het moment om 4k te kopen

4k of geen 4k? Eigenlijk zou niemand er nog over moeten twijfelen. Momenteel worden de termen 4k en UHD (Ultra High Definition) een beetje door elkaar gebruikt. 4k is eigenlijk een type Ultra High Definition, gekenmerkt door een schermresolutie van 3840 op 2160p beeldpunten (de minimumdrempel voor UHD). Het is in een razend tempo dé standaard aan het worden voor tv-schermen: bijna 94 procent van alle tv-toestellen die vandaag in de winkelrekken staan, heeft zo'n superscherp scherm.

Belangrijk om te weten, is dat je momenteel vooral nog in 'gewone' HD (High Definition) kijkt, of je nu een 4k-toestel hebt of niet. Hoe dat kan? Omdat televisiezenders altijd wat achterlopen op de technologie en het nog zijn tijd zal duren vooraleer ze massaal in 4k zullen uitzenden. Er zijn al uitzonderingen. Op streamingdiensten als Netflix zijn er vandaag al tientallen films en tv-series te bekijken met de superieure beeldkwaliteit van 4k. Kocht je net een nieuwe Blu-Rayspeler? Dan kan je al 4k Blu-Rayschijfjes afspelen. Ook als je een 4k-camera hebt, kan je je eigen filmpjes glorieus tot hun recht laten komen op je 4k-tv. En gamers kunnen hun hart helemaal ophalen aan de loepzuiverheid van het beeld dat via hun PlayStation 4 Pro- of Xbox One-gameconsoles op het scherm geprojecteerd wordt. De gewone tv-kijkers? Die zullen dus nog minstens enkele jaren geduld moeten oefenen voor ze ten volle kunnen genieten van de 4k-beeldkwaliteit.

Ons advies: als je een 4k-tv wil kopen, is er geen enkele reden waarom je zou wachten. De prijzen komen momenteel al overeen met die van de 'gewone' HDTV, veel mensen maken gebruik van de streamingdiensten die wél sneller mee zijn en je investeert in iets dat sowieso een lange tijd zal meegaan als standaard.

Vergelijk hier alle prijzen van 4k-tv's

2. HDR? Niet van wakker liggen

Naast de 4k-resolutie, die dus steeds meer de standaard wordt voor tv-toestellen, is er ook nog zoiets als de HDR-technologie. HDR staat voor High Dynamic Range of hoog dynamisch bereik. De term komt uit de fotografie. Dankzij HDR krijg je helderder wit en donkerder zwart, en daardoor krijg je ook veel rijkere kleuren. De technologie is min of meer verbonden met 4k (de meeste schermen hebben dan ook gewoon beide), dus je hoeft er eigenlijk niet zo hard op te letten.

Op dit moment is er een heel klein beetje oorlog tussen twee versies van HDR - namelijk HDR10 en Dolby Vision - maar omdat de meeste fabrikanten wel zo slim zijn om die allebei in hun toestellen in te bouwen, is ook dat niet iets waar je bij de aanschaf van een toestel echt naar moet omzien.

3. Oled versus QLed: als je het ons vraagt, kiezen we oled

En dan nu toch even opletten: naast 4k en HDR is er momenteel concurrentiestrijd bezig tussen enkele schermtechnologieën die gebonden zijn aan specifieke merken.

Oled: premium techniek, premium prijs

Absolute top zijn de zogenaamde oled-schermen; bij oled bestaat het scherm uit miljoenen led's, de ‘O’ staat voor 'organisch'. Omdat de led's zelf licht kunnen genereren, hebben ze ook geen achtergrondverlichting nodig. Gevolg: oled-tv's kunnen veel dunner en lichter gemaakt worden. En er zijn nog andere voordelen, zoals enorme kleurdiepte, de diepste zwartwaarden ooit, supersnelle 'frame rates' (nooit meer wazig beeld), laag verbruik... LG Electronics en Philips verkopen al oled-tv's, met een serieus prijskaartje welteverstaan.

QLed: Samsung doet het anders

Samsung bekampt de oled-markt met haar concurrerende Quantum Dot-technologie, kortweg QLed. Daarbij wordt de klassieke LCD-beeldplaat van achteren belicht met kleine halfgeleiderdeeltjes, waarvan de afmetingen constant worden aangepast om verschillende gradaties van licht en kleur te geven.

Vergelijk hier de prijzen en specs van oled en Qled-tv's

Ons oordeel?

Samsung zweert dat QLed minstens even goed is als oled, maar bij Tweakers zijn we daar nog niet echt van overtuigd. Neem vooral zelf eens de proef op de som door ze naast elkaar te bekijken in de showroom van jouw lokale tv-winkel. Dat is ook ons algemeen advies als het over de aanschaf van tv-toestellen gaat: vertrouw altijd eerst en vooral op je eigen ogen.

Lees ook:

LG E7 oled Review: net even beter dan z'n voorganger

Binnen 5 jaar staan deze tv's in elke huiskamer

Vijf redenen om over te schakelen naar een 4k-tv