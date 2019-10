Zo koop je een goede laptop met een beperkt budget Ronald Meeus

21 oktober 2019

08u00

Bron: tweakers.net/laptops 0 Multimedia Voor de meeste standaardlaptops betaal je tussen de 700 en 1.000 euro, maar niet elke gebruiker heeft zo’n duurdere en krachtigere laptop nodig. Waar moet je op letten als je in het laagste prijssegment op zoek gaat naar de beste kwaliteit?

Dat de grote laptopmerken al 700 euro rekenen voor een basismodel, is omdat ze mikken op het gebruikspatroon van doorsnee gebruikers. De fabrieksprijzen van computeronderdelen dalen bovendien ook constant, waardoor je voor een relatief constante prijs steeds meer rekenkracht, of gewoon betere specificaties tout court krijgt. Kort gezegd: de prijs van een doorsnee laptop zullen ze niet snel laten zakken, de fabrikanten kiezen dan eerder om je méér voor hetzelfde geld te geven. Die doorsnee prijs hangt dus momenteel tussen de 700 en de 1000 euro; voor veel mensen nog steeds een (te) pittig prijskaartje.

Absoluut minimum

Wat is dan het belangrijkste om op te letten met een karig budget? Om te beginnen het scherm, graag minstens toch een Full HD met 1.920 x 1.080 resolutie. Voor het werkgeheugen is 4 gigabyte een basis, en 128 gigabyte voor het opslaggeheugen. Een schermgrootte van 15 inch - echt de standaardafmeting van de meeste laptops - kan nog net, al geef je natuurlijk iets minder uit als je scherm ook wat kleiner mag. Let wel goed op in verband met de rekenkracht: er bestaan wel laptops voor minder dan 500 € met een Intel Core i5-processor, maar meestal zul je genoegen moeten nemen met een minder krachtige Intel Core i3. Er is ook zelden een aparte grafische kaart te vinden in deze prijscategorie: de videoprestaties zitten (onder de naam Intel HD Graphics) gewoon mee op de centrale chip.

Kracht versus schermgrootte/gewicht

Zoals we al vermeldden: wil je niet té veel rekenkracht verliezen, dan ben je beter af met een iets kleine laptop, bijvoorbeeld een van 13 inch (33 centimeter) of 14 inch (36 centimeter) schermdoorsnede. En ook: ‘licht’ (in de zin van: niet veel kilo’s om mee te sleuren) vertaalt zich vaak onmiddellijk in duurder. De truc is dus om een apparaat te vinden dat licht genoeg is én nog genoeg minimale specificaties heeft.

Onze aanraders

Asus VivoBook S15 (€ 457)

Prima allrounder voor een heel treffelijke prijs. De processor met vier kernen zorgt voor een vlotte werking. Als je véél tekst moet verwerken, kijk je beter uit naar alternatieven, want het toetsenbord heeft niet veel ‘travel’. Bekijk hier de Asus VivoBook S15.

(lees verder onder foto)

Acer Chromebook 14 (€ 289)

Liever een Chromebook? De Acer-modellen zijn behoorlijk betrouwbaar. Ook hier moet je geen uitmuntende technische specificaties verwachten, maar het is een handig toestel als je veel onderweg bent (lange batterijduur!) en toch enkel wat basics moet uitvoeren. Bekijk hier de Acer Chromebook 14.

