Zo kies je een goede droogkast

26 juni 2019

11u30

Wanneer je op zoek gaat naar een nieuwe droogkast zijn er - naast voor de hand liggende criteria als energielabel, trommelvolume en aantal decibels - ook nog drie types in acht te nemen. Welke van de drie past het beste bij jouw verbruik en je woonst?

Droogkasten met luchtafvoer

De traditionele technologie waarop wasdrogers werken is via luchtafvoer. Warme en vochtige lucht wordt uit de trommel gezogen, door middel van een slang die naar buiten voert. Een groot nadeel is al meteen dat je die afvoer naar buiten moet (laten) installeren. Een ander nadeel is dat dit type wasdroger best veel energie verbruikt. Ze zijn in de regel wel het goedkoopst, al bereiken types met een hoge zogenaamde condensatie-efficiëntie toch ook een prijs van 700 euro. Bovendien krijg je er een hoop snelheid voor: op gemiddeld 80 minuten tijd is je wasgoed droog. Bekijk hier alle droogkasten met luchtafvoer.

Onze topfavoriet : Miele T 8703 (€ 699).

Droogkast met condensatie

Een iets recenter principe waarop sommige wasdrogers werken is condens: het vocht van de kleren in de trommel wordt gecondenseerd, waarna het wordt opgevangen in een condensbak of rechtstreeks afgevoerd wordt naar het riool. Door hun hoge temperatuur zijn ze ideaal om de was snel droog te krijgen. Condensdrogers zijn ook relatief goedkoop in prijs, maar verbruiken ook nog steeds behoorlijk veel energie. Wees ook alert bij de aankoop: je moet nagaan waar de condensbak zich precies bevindt, want de schuif kan boven- of onderaan zitten. Wanneer je bijvoorbeeld van plan bent om je droger bovenop je wasmachine te zetten, kies je natuurlijk beter voor een condensbak aan de onderkant. Bekijk hier de droogkasten met condensatie.

Onze topfavoriet : Siemens WT45N202FG (€ 399).

Droogkast met warmtepomp

Wie mee wil zijn met de tijd, gaat voor een warmtepompdroger. Eigenlijk zet die vooral het principe van de condensdroger voor een stuk verder. Door hergebruik van warmte, met die ingebouwde waterpomp dus, verbruiken ze minder stroom en zijn ze tot 60 procent zuiniger dan een traditionele luchtafvoer- of condensdroger. Daardoor zijn ze wel duurder in aanschaf: voor een model met een beetje laadvermogen en de hoogste energielabel, zoals onze favoriet van Bosch, betaal je meteen 1.000 euro. Maar die verdien je in de regel na enkele jaren al terug door dat lagere energieverbruik. Door de lagere temperatuur die in de trommel wordt gecreëerd duurt het bij een warmtepompdroger wel wat langer voordat je wasgoed gedroogd is: er worden testgemiddeldes opgetekend van 110 minuten. Bekijk hier de droogkasten met warmtepomp.

Onze topfavoriet : Bosch WTYH8782NL (€ 999).

Tip: Vergelijk hier de prijzen van de populairste droogkasten.

