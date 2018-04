Zo kies je de beste grasmaaier voor jouw gazon

12 april 2018

Bron: tweakers.net 0 Multimedia Met de eerste stralen lentezon komt ook de nood om je gazon weer op snee te brengen. Wanneer een investering in een nieuwe grasmaaier voor de deur staat, heb je een paar belangrijke keuzes te maken. Hier zijn de vier belangrijkste categorieën.

Elektrische duwmaaier met draad

Met deze klassieke variant van de grasmaaier kun je in principe nog steeds weinig verkeerd doen. Ze maken niet teveel lawaai, laten zich makkelijk besturen, en hun prijzen zijn enorm democratisch geworden. Voor kleine en middelgrote tuinen zijn ze een perfecte aankoop. Natuurlijk is er altijd het gehannes met die draad: niet alleen moet je voor sommige tuinen aan een verlengkabel denken, je moet er ook op toezien dat de kabel niet onder de maaier terechtkomt.

Elektrische duwmaaier met accu

Een variant die terrein wint is de elektrische duwmaaier met een oplaadbare accu. Ook die hebben een redelijk licht gewicht, wat hun hanteerbaarheid verhoogt, en houden de decibels laag. Qua prijs liggen ze dan weer een forse categorie hoger: toestellen uit het goedkoopste segment kosten iets van 350 euro, en het loopt op tot boven de duizend. Voor een bovengemiddeld grote tuin zijn ze ook niet zo geschikt, want die accu moet dan halfweg tijdens de maaibeurt opnieuw opladen, en dat duurt ook alweer één tot anderhalf uur. Sommige producten komen recht uit de doos met twee batterijen erbij, zodat je kunt alterneren.

Duwmaaier met benzinemotor

Deze alleroudste variant heeft een hoog vermogen en heeft net als de accuduwmaaier geen snoer nodig, wat hem ideaal maakt voor middelgrote tot grote tuinen. Maar ze maken meestal een hels lawaai, zijn doorgaans ook lastig te hanteren, en ook die benzinetank moet worden aangevuld. Hun ecologische voetafdruk is bovendien een stuk groter, en ook hun prijs is - zeker in vergelijking met een gewone elektrische grasmaaier - niet van de poes.

Robotmaaier

Een relatief recente binnenkomer is de robotmaaier, die volgens hetzelfde principe als een robotstofzuiger en een dweilrobot werkt: hij brengt tijdens zijn eerste sessies je gazon in kaart in zijn geheugen, waardoor hij automatisch obstakels weet staan en ze dus ook kan ronden. Ze werken met een accu en gaan zichzelf ook bijladen aan hun basisstation, waardoor ze zonder je tussenkomst werken. Maar ze zijn in principe het beste geschikt voor het geregelde onderhoud van je gazon: voor een deftige beurt bij langer gras, het begin van de lente bijvoorbeeld, blijft handwerk met een elektrische maaier of een benzineapparaat aangewezen. Ook hun prijs ligt hoog.

