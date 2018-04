Zo houd je je kinderen (een beetje) in het oog als ze buiten spelen

Ronald Meeus

04 april 2018

08u00

Bron: tweakers.net 0 Multimedia Twee weken geen school, misschien wel mooi weer: tijdens de paasvakantie is de kans niet onbestaande dat je kroost wat verder van huis gaat spelen. Hoe zorg je ervoor dat ze niet te ver lopen of hoe zorg je ervoor dat je altijd weet waar ze ongeveer zijn in geval van ongerustheid?

1. Zet de 'zoek mijn telefoon'-optie aan

Wanneer je kinderen een smartphone op zak hebben, is het simpel: je zet de 'zoek-mijn-apparaat'-functie aan. Bij Androidtelefoons vind je die app (meestal vooraf geïnstalleerd) onder 'Zoek mijn apparaat', bij iPhones is het de 'Zoek mijn iPhone'-app. Wanneer die apps zijn geactiveerd, lokaliseren ze het apparaat met signalen van de ingebouwde gps, de draadloze internetverbinding en triangulatie van het mobiele signaal. Het enige wat je nog moet doen is - via eender welk toestel - op een website inloggen met hetzelfde Google- of Apple-account als hetgeen waarop het toestel zit.

2. Installeer een speciale zoek-app

De afgelopen jaren is er een hele resem apps ontstaan die de zonet genoemde functies nog wat versterken. Prey (www.prey.com) bijvoorbeeld, dat gericht is op gestolen smartphones, maar dus ook krachtige functies heeft om gewoon te zien waar je kinderen uithangen. Find My Kids, Family Tracker, SecuraPhone en andere apps zijn dan weer speciaal gericht op het lokaliseren van je kinderen, en voegen daar eveneens extra mogelijkheden aan toe. Het stellen van bepaalde geografische grenzen, bijvoorbeeld, zodat er op uw eigen toestel een melding komt wanneer ze daar buiten zijn getreden. Dergelijke apps werken vaak met een maandelijks abonnement.

3. Doe ze een 'tracker' om

Er zijn diverse 'kids trackers' te koop, onder meer in de vorm van een polshorloge. Ze zijn niet erg populair, maar er zijn desondanks bezorgde ouders die er bij zweren. Bekendere producten, veelal van Amerikaanse makelij, zijn Trax Play, Amber Alert en Filip 2. In België vind je ze niet vlot, dus je bestelt ze best online. Maar lees misschien toch eerst nog even het volgende punt.

4 . Tot slot: communiceer er goed over

De grote zwakte van al die dingen is dat kinderen ze ook gewoon kunnen uitschakelen. Je communiceert dus beter goed met hen over hun nut; dat ze dienen voor noodgevallen bijvoorbeeld, en dat je daarom niet Big Brother wil spelen en al hun stappen hoeft te kunnen traceren.

