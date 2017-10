Zo hou je je vaatwasser lang genoeg aan de gang 08u00 0 Whirlpool Multimedia Een gemiddelde Een gemiddelde vaatwasser gaat zo'n zes tot acht jaar mee, afhankelijk van hoe goed je hem onderhoudt. Hier zijn vijf tips om die levensduur van je huidige toestel zo lang mogelijk te rekken.

1 / Laad alleen 'propere' vaat in

Er zijn heel wat componenten aan de binnenkant van je vaatwasser, die verstopt kunnen geraken wanneer er te grote etensresten moeten worden weggespoeld. Laad dus liefst min of meer propere vaat in de machine: veeg de grootste brokken etensresten weg in de vuilnisbak. Je sproeiarmen en je filter zullen je dankbaar zijn.

2 / Reinig geregeld de filter

Die twee laatstgenoemde elementen zijn degene die per definitie verstopt zullen geraken op een bepaald moment, waardoor het zaak is om ze ook geregeld te reinigen: anders zou je watercircuit kunnen verstopt geraken, en dan zit je meteen in de kosten. De filter moet het vaakst proper worden gemaakt: hij bevindt zich achteraan in de kuip van de vaatwasser, waar hij makkelijk uit kan worden gehaald om hem onder stromend water af te spoelen.

3 / Denk ook aan de sproeiarmen

Twee tot drie keer per jaar kun je ook best de sproeiarmen reinigen, want ook die kunnen verstopt geraken door etensresten die in de gaatjes blijven hangen. Dat houdt water tegen, waardoor uw toestel minder goed reinigt. Bij sommige toestellen kunt u de sproeiarmen loskoppelen, zodat ze net als de filter kunnen worden gereinigd onder stromend water. Maar in de gaatjes prikken met een breinaald of een tandenstoker doet al wonderen.

4 / Geregeld spoelen

Wat ook nooit kwaad kan is het toestel laten spoelen zonder inhoud: ook dat maakt viezigheid los die zich misschien aan het vastzetten was. Liefst op de heetste stand, zodat alles goed loskomt. Er bestaan ook speciale tabletten in de supermarkt, die speciaal gericht zijn op het reinigen van het toestel.

5 / Ontkalken

Een andere sluipende vijand voor je vaatwasser, misschien wel erger dan etensresten, is kalk. Dat zet zich namelijk vast in de leidingen, waar het minder zichtbaar en bereikbaar is, en gaat een laagje vormen op het verwarmingselement. Eén keer per jaar ontkalken is dus de boodschap. Je doet dat net zoals je het toestel spoelt, maar dan met een speciaal ontkalkingsmiddel. Een soda of azijn kunnen ook, maar overdosering daarvan kan schade toebrengen aan de onderdelen waarmee dat toegevoegde middeltje in contact komt.





Meer technologienieuws:

Vier vragen bij de aankoop van een nieuwe tablet

De tien beste laptopdeals van het moment

Apple heeft start-up voor beeldherkenning foto's overgenomen