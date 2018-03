Zo geef je ook je laptop een grote lenteschoonmaak

Ronald Meeus

23 maart 2018

11u30

Bron: tweakers.net 0 Multimedia Net zoals de eerste streepjes zon je ertoe aanzetten om het huis en de tuin een schoonmaakbeurt te geven, kan dat ook voor je laptop geen kwaad. Het werkjaar is nu in volle gang, en weinig dingen zijn zo motiverend als een Net zoals de eerste streepjes zon je ertoe aanzetten om het huis en de tuin een schoonmaakbeurt te geven, kan dat ook voor je laptop geen kwaad. Het werkjaar is nu in volle gang, en weinig dingen zijn zo motiverend als een nette, snel werkende computer . Deze zeven stappen zetten je op weg.

1. Maak alles leeg

Zorg ervoor dat er niet te veel rommel meer in de weg ligt. Ga naar de prullenmand en leeg ze, om te beginnen. Houd ook grote kuis in je 'mijn documenten'-map, die er na enkele maanden meestal verwilderd bijligt. Wedden dat je heel wat documenten vindt die je evengoed in mappen kunt klasseren? Datzelfde geldt overigens voor je bureaublad: hoe leger dat is, hoe beter. Wees ook hier niet bang om dingen te klasseren in mappen. Ga, tot slot, naar de geïnstalleerde programma's op je laptop, en verwijder al diegene die je echt al meer dan een jaar niet hebt aangeroerd.

2. Verwijder tijdelijke bestanden

De volgende stap, bij Windows-laptops tenminste, is het verwijderen van tijdelijke bestanden. Die worden door verscheidene programma's aangemaakt wanneer het programma in kwestie eventjes niet genoeg geheugen toebedeeld krijgt voor een bepaalde taak, maar blijven daarna vaak ook hangen in de bestandsstructuur van je computer. Je kan ook een gratis tool als CCleaner gebruiken om die extra ballast te verwijderen.

3. Defragmenteer je harde schijf

De harde schijf van je pc houdt al je data vast, maar bij langdurig en intensief gebruik gaat alle informatie verspreid over de magnetische schijf verspreid staan. Dat vertraagt je computer, want er is meer tijd nodig om al die gegevens weer bij elkaar te zoeken. Een goeie defragmenteerbeurt kan dan wonderen doen. Op een Windows-pc zet je die in gang vanuit het configuratiescherm. Op een Mac is het minder nodig, want het bestandssysteem van Mac OS defragmenteert individuele bestanden op zichzelf. Opgelet: een solid state drive hoef je niet te defragmenteren. Dat is zelfs schadelijk voor het ding. Heel wat moderne laptops hebben zo'n drive, die niet meer bestaat uit een mechanische schijf maar uit geheugenchips, dus check eerst welke van de twee drives je hebt.

4. Doe een grote antivirusscan

Natuurlijk moet je geregeld je computer scannen op virussen, spyware, malware en andere viezigheid. Bij een poetsbeurt hoort natuurlijk een grondige zoekbeurt, waarbij je alle opties van je virusscanner eens aanvinkt.

5. Maak een back-up van je bestanden

Denk nu ook eens aan al die dingen van onschatbare waarde die je op je laptop hebt opgeslagen, zoals foto's van de kinderen, officiële documenten, enzovoort. Neem je wel genoeg voorzorgen om die te beschermen? Wat als je pc crasht of gestolen wordt, ben je dan ook al die gegevens kwijt? Niet wanneer je er een dubbeltje van maakt: haal je een externe harde schijf of een externe SSD in huis, en gebruik back-up-software om al je gegevens daarnaar te kopiëren. Of sla ze op in een cloud-back-up zoals Google Drive, Dropbox, iCloud of Microsoft OneDrive.

6. Update je software

De beste garantie voor een goed draaiende pc is ook het constant up-to-date houden van je software. Dat gebeurt vaak automatisch, maar niet bij alles: scan je geïnstalleerde software onder Windows even door, of kijk bij Mac OS in de Mac App Store, en voer een update uit. Niet alleen zal de nieuwste versie sneller draaien, maar de update dicht ook eventuele beveiligingsgaten die ondertussen waren ontdekt.

7. Werk aan de buitenkant

Wanneer de binnenkant van je laptop opgekuist is, wordt het tijd voor de buitenkant. Gebruik een vochtige (maar niet natte!) doek voor het toetsenbord en het scherm, of gebruik een geschikt reinigingssetje dat je in de computerwinkel vindt.

