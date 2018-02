Zo bescherm je jouw laptop, smartphone en tv tegen diefstal

Ronald Meeus

05 februari 2018

08u00 0 Multimedia Een elektronicaproduct kost al snel een paar honderd euro en is dus een gegeerd object bij een inbraak, straatroof of ander soort diefstal. Hier zijn een paar tips om je toestellen te beschermen tegen al wie ermee aan de haal wil gaan, of ze op zijn minst onbruikbaar te maken voor wie ze ontvreemdt.

TV: wandbeugel

Een televisietoestel, zeker de grotere modellen, hebben ze natuurlijk niet zomaar onder de arm genomen. Zeker niet wanneer je het aan een wandbeugel hebt bevestigd, want dan moeten ze het apparaat eerst nog losschroeven voordat ze ermee aan de haal kunnen.

Laptop: Slot en trackingsoftware

Een gestolen laptop is in eerste instantie onbruikbaar omdat een beetje verstandige gebruiker bij het opstarten van het besturingssysteem een wachtwoord heeft ingesteld; de dief moet dus eerst de ssd opnieuw formatteren en er nieuwe software op installeren voordat hij er überhaupt iets mee kan aanvangen. Er bestaat trackingsoftware, zoals Norton Mobile Security, die voordat het zo ver is kan worden gebruikt om de laptop te lokaliseren of tenminste de software onklaar te maken. Ook handig is een laptopslotje, waardoor het ding zonder sleutel of code niet eens kan worden opengeklapt.

Smartphone of tablet: 'zoek mijn toestel'

Een klassieker bij een gestolen smartphone of tablet is de zoekfunctie waarmee het toestel vanop afstand kan worden gezocht via zijn ingebouwde gps. Bij iPhones is er de bekende 'Find my iPhone'-app, bij Androidtoestellen is er dezelfde functie via Apparaatbeheer. Via een site die gewoon beschikbaar is op iedere webbrowser, kun je zo op zijn minst zien in welke buurt het apparaat zich momenteel bevindt wanneer het niet uitgeschakeld is. Datzelfde principe geldt ook voor een tablet, maar de efficiëntie is natuurlijk wel afhankelijk van de connectiviteitsmogelijkheden die je specifieke toestel biedt: een tablet met mobiel internet laat zich makkelijker vinden dan een met alleen maar wifi.

Gameconsole: code of wachtwoord instellen

Wanneer je gameconsole is ontvreemd, kun je eveneens een drempel opwerpen en tenminste je persoonlijke gegevens beschermen door middel van een wachtwoord. Bij de PlayStation 4 kun je automatisch inloggen, maar je kunt die optie ook uitschakelen en iedere toegang tot je persoonlijke profiel beveiligen met een wachtwoord. Hetzelfde geldt voor de Xbox One en de Nintendo Switch. Natuurlijk geldt dat alleen maar voor je persoonlijke account: toegang tot de software van het apparaat zelf is in wezen open en bloot. De drie consoles geven ook de mogelijkheid voor de zogenaamde 'tweefactor-authenticatie', waarbij je bijvoorbeeld een QR-code moet scannen met je smartphone bij gebruik op een nieuw toestel. Maar dat bestaat eveneens alleen maar om je account - en je gegevens en opgeslagen games - te beschermen.

