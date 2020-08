Telenet Gesponsorde inhoud Zo bescherm je jezelf tegen de gevaren van het internet Aangeboden door Telenet

12 augustus 2020

Antivirusoplossingen gebruiken om jezelf te beschermen tegen cybercriminaliteit is vandaag vanzelfsprekend. Of zou dat toch moeten zijn, met het groeiend aantal online gevaren in onze alsmaar meer geconnecteerde wereld. Maar hoe kies je de juiste beveiliging en hoe virusproof is die écht?

De ene antivirus is de andere niet

Je hebt veel keuze in antivirusoplossingen: dure of minder dure programma’s van bekende merken, gratis online varianten, tijdelijke abonnementen bij je nieuwe pc of pakketten die je zelf kunt samenstellen. Slaat de keuzestress al toe? Volgens experts maak je best eerst voor jezelf uit welke bescherming je verwacht, om dan na te gaan welke bij voorkeur gerenommeerde antivirusoplossing daarop aansluit. Zou je het bijvoorbeeld handig vinden om extra hulp te krijgen zodat je niet misleid wordt om je wachtwoord per ongeluk te delen? Wil je het internetgebruik van je kinderen controleren? Wil je ook je smartphone virusvrij houden? Onderzoek de mogelijkheden van verschillende antivirusproducten voor je de knoop doorhakt.

Antivirusoplossingen zijn maar zo goed als de laatste update

Heb je antivirussoftware gekocht? Of staat er een vooraf geïnstalleerd antivirusprogramma op je nieuwe laptop? Geweldig! Maar weet dat cybercriminelen steeds nieuwe aanvalstechnieken ontwikkelen. Antivirusprogramma’s moeten dus mee evolueren. Want je bent maar zo goed beschermd als je antivirus up-to-date is. Doorgaans gebeurt dat updaten automatisch, tenzij je abonnement is verlopen of jij de automatische updates zelf hebt uitgeschakeld. Hou dit zeker in de gaten.

Gratis antivirus? Let op de kleine lettertjes.

Er zijn verschillende gratis antivirusprogramma’s beschikbaar. Doorgaans bieden deze programma’s een prima bescherming. Maar wie gratis zegt weet dat er vaak een addertje onder het gras zit. Met het aanvaarden van de algemene voorwaarden geef je deze spelers vaak de toestemming om je persoonlijke gegevens te verzamelen en door te verkopen. Ben je gesteld op je privacy, lees dan goed de voorwaarden vooraleer je iets installeert op je computer of smartphone.

Vaak staan klanten ervan versteld hoeveel van hun toestellen online zijn. Willem Janssens - CVP Product Manager Cybersecurity, Telenet

De rol van je internetprovider

Omdat je internetverkeer via je provider verloopt, kan ook die een rol spelen in je digitale bescherming. Telenet kijkt met het oog op een alsmaar meer geconnecteerde wereld bijvoorbeeld voorbij de pure antivirusaanpak, en kiest voor een totaal veiligheidsbeeld. Willem Janssens, CVP Product Manager Cybersecurity bij Telenet: “Vaak staan klanten ervan versteld hoeveel van hun toestellen online zijn. Denk maar aan slimme tv’s of camera’s. Vanuit onze Telenet Safespot-oplossingen kunnen wij elk toestel monitoren. Blijkt dat jouw koffiemachine zich plots verdacht gedraagt, brengen wij jou daar meteen van op de hoogte.”

Menselijke fout

Hoe goed je antivirusbescherming ook mag zijn, ze is niet immuun voor menselijke fouten. Zo zal ook de beste alarminstallatie inbrekers niet weren als je het raam wagenwijd laat openstaan. Schimmige sites bezoeken, achteloos omspringen met pincodes en andere gevoelige data, je firewall uitschakelen of overal hetzelfde wachtwoord gebruiken zijn daar de digitale tegenhangers van. Sommige slimme oplossingen kunnen roekeloos gedrag wel beperken.

Gijzelsoftware, letterlijk!

Ransomware, letterlijk vertaald als ‘gijzelsoftware’, blijft de grootste dreiging waar antivirusoplossingen je tegen kunnen beschermen. Hackers blokkeren met die malware je computer, tot je losgeld betaalt. Ze gijzelen dus je data zodat je niet langer aan je lokaal opgeslagen familiefoto’s of professionele bestanden raakt. Gisteren was een waterdichte antivirusaanpak bij je thuis misschien nog niet prioritair. Maar nu steeds meer mensen van thuis werken door de coronacrisis, wint dat aan belang. Zeker nu het ernaar uitziet dat (meer) thuiswerken ook na Covid-19 de nieuwe standaard wordt.

