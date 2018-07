Zin om een podcast te beluisteren? Deze moet je zeker op je lijstje zetten Redactie

06 juli 2018

Podcasts zijn populair tegenwoordig. De audioseries zijn dan ook ideaal om te beluisteren als je in de file zit, aan het pendelen bent of gewoon in je zetel wilt liggen maar niet té lui wilt zijn. Wij zetten enkele steengoeie Vlaamse en internationale podcasts op een rijtje.

1. Serial

Sarah Koenig en Julie Snyder hebben met Serial een podcast gemaakt die je niet makkelijk kan uitzetten. In het eerste seizoen (geproduceerd in 2014) bespreken de makers de moord op de 18-jarige Hae Min Lee in 1999 in de Amerikaanse staat Maryland. In seizoen 2 (uitgebracht in 2015-2016) gaan de makers dieper in op de zaak van de Amerikaanse soldaat Bowe Bergdahl. De soldaat was vijf jaar lang vastgehouden door de Taliban in Afghanistan. Hij werd nadien aangeklaagd voor desertie. Is Bergdalh ontvoerd door de Taliban of heeft de soldaat bewust zijn regiment verlaten?

De serie heeft voorlopig twee seizoenen, maar een derde staat op de planning voor dit jaar. De podcast is positief onthaald en is al miljoenen keren gedownload.

2. The Daily

Geïnteresseerd in de Amerikaanse politiek? Dan is The Daily zeker iets voor jou. De meeste podcasts lanceren elke week een nieuwe aflevering. The Daily doet dat - u raadt het al - elke dag. De serie wordt geproduceerd door The New York Times en gepresenteerd door journalist Michael Barbaro. The Daily bespreekt de nieuwsitems van de dag. Afwisselend hoort u fragmenten uit het tv-nieuws, interviews met journalisten of gasten. De aangename stem van Barbaro krijgt u er gratis bij. De podcast heeft elke dag bijna 4 miljoen luisteraars.

4. Missie Moskou

Met Missie Moskou geven VTM Nieuws-journalisten Maarten Breckx en Michiel Ameloot een blik achter de schermen bij onze Rode Duivels. De podcast is in mei gelanceerd, maar met het WK nog steeds relevant. Elke aflevering zitten twee nieuwe gasten - waaronder fysiotherapeut Lieven Maesschalk en bondsdokter Kris Van Crombrugge - bij Breckx en Ameloot voor een gesprek over onze nationale voetbalploeg.

5. Nerdland

Lieven Scheire lanceert elke maand zijn Nerdland-podcast. Met enkele collega - science freaks geeft hij een overzicht van het belangrijkste wetenschapsnieuws - en dat natuurlijk op zijn typische Lieven Scheire - manier. Omdat wetenschap niet altijd serieus moet zijn.

6. Het Foute Elftal

Nog eentje over sport, maar deze keer wel met een vleugje misdaad. Op een humoristische manier brengt bedenker Joost Houtman - Antwerpsupporter en auteur van verschillende boeken - waargebeurde misdaadverhalen uit de voetbal. Hebben meegewerkt aan de podcast: onder andere VTM Nieuws- journalisten Patrick Van Gompel en Dirk Deferme, comediens Bert Kruismand en Jeron Dewulf en acteur Dimitri Leue. Je hoeft geen voetbalfan te zijn om meegesleurd te worden in deze podcast.

