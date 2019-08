Zijn die hoge prijzen voor iPhones en Samsung Galaxys wel nog gerechtvaardigd? Ronald Meeus

12 augustus 2019

08u30

Bron: tweakers.net/smartphones 1 Multimedia Voor een nieuwe topsmartphone van merken Samsung, Huawei of Apple betaal je vandaag tot 400 euro méér dan voor de topsmartphones van vijf jaar geleden. Hoe komt dat eigenlijk? En zijn die nieuwe toestellen die meerprijs ook waard?

Nog niet héél lang geleden verbaasden we ons nog collectief over het feit dat nieuwe smartphones - in hun krachtigste uitvoering - meer dan 1.000 euro konden kosten. Ondertussen gaan de drie grootste fabrikanten daar vrolijk fluitend overheen. De prijzen stijgen natuurlijk bij de gratie van de hardware die erin zit. Iedere component - van het scherm via de processor tot het printplaatje - kost de fabrikanten geld om te produceren, en wordt vervolgens doorgerekend naar de consument. Maar is de krachtigere hardware van de nieuwste modellen echt zoveel meer waard dan die van hun nog maar vijf jaar verre voorgangers? We zetten eens de modellen van de alombekende fabrikanten op een rij.

Samsung Galaxy S5 (2014) tot Samsung Galaxy S10: € 300 verschil

Toen de Samsung Galaxy S5 op de markt kwam voor € 599, had hij geen specificaties om zich over te schamen: het scherm was al Full HD, zijn camera kon al 4k-beelden schieten en dit was een van de eerste smartphones die een vingerafdruk had en waterdicht was.

De huidige Galaxy S10, op de markt gebracht voor € 899 (maar vandaag wel al te vinden voor € 633), heeft natuurlijk in de eerste plaats veel krachtigere hardware. Het werkgeheugen verdubbelde tot 8 gigabyte, het beeldscherm heeft een veel hogere resolutie, het aantal processorkernen (zeg maar: chips binnen de centrale chip) ging ook van vier naar acht, en de capaciteit van de accu steeg van 2.800 milliampère naar 3.400mAh (de batterij zingt het dus beduidend langer uit). De spectaculairste verbetering gedurende de afgelopen vijf jaar zit hem toch in de camera: het enkele cameraatje in de S5 steekt nu erg schril af tegen de drievoudige camerabatterij achteraan de S10. Bekijk hier de Galaxy S10.

Huawei P7 (2014) tot Huawei P30: € 300 euro verschil

De grote doorbraak van Huawei moest nog komen toen de Chinese fabrikant de P7 - toen nog de ‘Ascend P7' - op de markt bracht. Het was een toestel dat zich, voor zijn introductieprijs van € 450, goed kon meten met de topper van concurrent Samsung: eveneens een keurig Full HD-scherm, een accu van 2.500mAh, een deftige camera, enzovoort.

Wanneer we daar de P30 naast leggen, is het verschil echter enorm: de schermresolutie is 2340x1080 pixels, het intern geheugen verdrie- en het aantal processorkernen verviervoudigde. De batterij is een krachtpatser met haar capaciteit van 3.650mAh en haar mogelijkheid tot snelladen. Maar net als bij de Samsung Galaxy S10 ging de bulk van de vooruitgang ook hier naar de drie camera’s achteraan. We zitten wel al enkele maanden voorbij de lancering van de P30, dus de prijs is ondertussen gezakt naar € 527. Bekijk hier de Huawei P30.

iPhone 6 Plus (2014) tot iPhone XS Max: € 400 verschil

Apples iPhones hebben - terecht - de naam dat ze wat trager zijn in het brengen van innovaties naar hun volgende editie. Je merkt dat wanneer je de iPhone 6 Plus uit 2014, de grootste smartphone die het bedrijf toen in de rekken had staan, vergelijkt met de huidige topper iPhone XS Max. De schermresolutie is bijvoorbeeld een stuk beter dan de Full HD-resolutie van de 6 Plus, maar zit een eind onder die van de huidige toppers van Samsung en Huawei. Er staan slechts 2 camera’s op, tegenover de drie van de twee anderen. En de batterijcapaciteit groeide slechts van 2.915mAh naar 3.174mAh. Het maakt dat het prijsverschil van de twee smartphones over de afgelopen vijf jaar - van € 799 naar € 1.200 - bij de iPhone feitelijk het minst gerechtvaardigd is wat hardware betreft. Al zullen fans blijven toch zweren bij de iPhone omwille van design en gebruiksvriendelijkheid binnen het Apple-ecosysteem. Bekijk hier de iPhone XS Max.

Conclusie?

De gemiddelde prijsstijging van een zogenaamde ‘flagship’-smartphone is gigantisch: daar is gewoon geen discussie over. Waar je wel over kan discussiëren: waar wordt dat extra geld dan aan besteed? Ja, je kunt je zéker vragen stellen over dat continue prijsopbod (en of dat wel nodig is), maar de prijzen zijn tezelfdertijd ook niet puur omhoog gegaan om alleen maar een nog grotere marge te pakken. Want op alle gebied volgden de innovaties elkaar de afgelopen jaar in een hoog tempo op, en werd de hardware in het algemeen werkelijk veel krachtiger. Bovendien worden die toppers duur in de markt gezet, maar na niet al te lange tijd zakt die prijs vaak al een flink stuk naar beneden.

