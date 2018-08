Zeven boxen en acht micro's: Samsung stelt forse slimme speaker Galaxy Home voor Olaf van Miltenburg sam

09 augustus 2018

20u01

Bron: Tweakers.net Samsung stelt vanavond niet alleen de Note 9 en de Galaxy Watch voor, het onthult ook een slimme speaker met de naam Galaxy Home. Je bedient hem met stemcommando's via de virtuele assistent Bixby.

De Galaxy Home bevat zes ingebouwde speakers, een subwoofer en maar liefst acht microfoons. Hij staat op drie pootjes en is ongeveer anderhalf keer zo groot als Apples Homepod, meldt technologiesite Tweakers.net.



De speaker kan je bedienen met stemcommando's via Samsungs eigen Bixby-assistent. Die lijkt nog wel een grote achterstand te hebben op Google en Amazon, die met Google Home en Amazon Echo eigen slimme speakers hebben.

Opmerkelijk is het commando 'Hi Bixby, Soundsteer', waarmee een luisteraar de audioweergave naar zijn kant kan sturen. De speaker is ook compatibel met Samsungs smarthomeplatform SmartThings en met Spotify.



Meer details gaf Samsung niet tijdens de presentatie. In november volgt meer informatie tijdens de Samsung Developer Conference.