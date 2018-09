Zes redenen waarom de nieuwe iPhone XS, XS Max en XR beter zijn Ronald Meeus

14 september 2018

14u19

Bron: tweakers.net 0 Multimedia Apple presenteerde deze week drie nieuwe telgen van zijn iPhone X-serie. Maar zijn de nieuwe features die erin zitten voldoende om een overstap te wagen? Oordeel zelf maar.

1. Groter en mét notch

Het compacte smartphoneformaat van de iPhone 6, 6s, 7 en 8 en de iPhone SE is nu echt voorgoed verleden tijd. De iPhone XS - het kleinste broertje van de nieuwe generatie - heeft zowel in de lengte als de breedte al een paar millimeters extra op de iPhone 8. De XS Max is ongeveer even groot als de 8 Plus, maar heeft een groter scherm, inclusief notch (de inkeping bovenaan). Vind je die notch niet zo mooi? Pech, want alle nieuwe modellen hebben er één. Hoewel het globale ontwerp aan de voorkant van de nieuwe modellen hetzelfde is, heeft de iPhone XR wel dikkere schermranden dan de XS en XS Max. De XR laat aan de zijkanten 11mm over, een stukje meer dan 9mm van de XS.

2. Weg met de Touch ID

Ook verleden tijd: de Touch ID. Alle nieuwe toestellen gaan over op Face ID; je hebt dus je vinger niet meer nodig om je telefoon te ontgrendelen. Naar verluidt zou de Face ID op de nieuwe toestellen een pak sneller zijn dan op de iPhone X, en dat is maar goed ook. Face ID op de iPhone X was immers langzamer dan Touch ID in de latere generaties.

3 . 'Echt' waterdicht

Leuk nieuwigheidje: de XS en XS Max krijgen een ip68-classificering. Daarmee zouden de toestellen een half uur lang twee meter onder water kunnen. Interessant detail: Apple beweert dat het ook getest is met zout water.

4. 'Soort van' dual sim

De nieuwe iPhones hebben allemaal dual sim-functionaliteit. Of toch iets dat ervoor moet doorgaan. In de modellen die in de Benelux uitkomen kan er namelijk nog altijd maar één fysieke simkaart in de XS, XS Max en XR, maar ze hebben wel een dual sim-functionaliteit op basis van een e-sim. Hoe dan ook, het is goed nieuws dat je straks ook met een Apple-smartphone hetzelfde toestel kunt gebruiken voor werk en privé, mocht je dat willen. En als je bijvoorbeeld vaak buiten Europa reist, kan je naast je reguliere abonnement ook een buitenlands op je iPhone integreren.

5. Scherm: drie maten, twee soorten

De iPhone XR heeft een 6,1"-lcd, waar de XS en XS Max respectievelijk een 5,8" en 6,5" oledscherm hebben. Het is één van de punten waarop het goedkopere toestel en de duurdere varianten wezenlijk van elkaar verschillen. Dat zie je vooral aan de zwartwaarde. Bij oled kunnen de pixels uit en zijn ze dus helemaal zwart, bij de lcd van de XR zie je vooral in het donker een grijze gloed. Het scherm van de XR lijkt echter alsnog contrastrijk op het eerste gezicht en ook de kijkhoeken zijn meer dan prima.

6. Slimmer fotograferen

Op cameragebied zijn de verschillen tussen de iPhones kristalhelder. De XS en XS max hebben dezelfde camera's. De XR ook, alleen mist deze smartphone de secundaire telelens achterop. De primaire camera, met de brede beeldhoek, is hetzelfde als die in de XS en XS Max. Dat geldt voor de fysieke hardware, maar ook voor de functionaliteit. In de portretmodus kun je nu de mate van achtergrondonscherpte aanpassen. Dat is voor ons geen nieuwe functie, aangezien het al in diverse Android-telefoons zit, maar het is fijn dat het nu ook met deze iPhones kan.

Computational Photography is het toverwoord op cameragebied: met AI kunnen lastige situaties goed worden vastgelegd. Daar komt Apple's Smart hdr om de hoek kijken. Elke keer als je een foto maakt, worden er vier frames gebufferd, en extra frames met verschillende belichtingen gegenereerd, die zo snel achter elkaar gemaakt zijn, dat je geen last zou moeten hebben van bewegingsonscherpte.

Vaarwel grote bezels en Touch ID: lees hier de volledige preview van iPhone XS, XS Max en XR op tweakers.be

