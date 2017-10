Ze maakte virale video over nieuwe iPhone X. Nu is haar papa bij Apple ontslagen Karen Van Eyken

17u30

Bron: Business Insider 2 videostill Brooke Amelia Peterson toonde vorige week de nieuwe iPhone X in een virale YouTube-video. Multimedia Vorige week showde Brooke Amelia Peterson trots de gloednieuwe iPhone X van haar vader in een video op YouTube. Het filmpje ging in geen tijd viraal maar het kwam haar vader duur te staan. De man, tevens ingenieur bij Apple, werd prompt aan de deur gezet.

Brooke maakte de video in de cafetaria van de Amerikaanse techgigant. Ze onthulde enkele nieuwe features van de smartphone. Het filmpje belandde in de toplijst van trending video's op YouTube en dat ontging Apple uiteraard niet. Op vraag van het bedrijf werden de beelden van de videodeelsite gehaald.

Dit weekend legde het Amerikaanse meisje in een nieuw filmpje uit dat haar vader, Ken Bauer, vervolgens zijn job was kwijtgespeeld bij Apple.

"Wanneer je bij Apple werkt, maakt het op het eind van de rit niet uit of je een goed persoon bent", legde de tiener uit. "Indien je een regel overtreedt, dan is de onderneming onverbiddelijk."







Nochtans kan de iPhone X nu al besteld worden, komt de nieuwste smartphone eind van de week op de markt en toonde Apple onlangs tijdens een persmoment het nieuwste product aan de media. Toch is het voor het bedrijf not done dat via een medewerker ongevraagd en zonder uitdrukkelijke toestemming bepaalde nieuwigheden naar buiten komen.

Op de beelden was immers te zien hoe Bauer 'Apple Pay' gebruikte op de iPhone X en vervolgens het toestel aan zijn dochter gaf waarna zij enkele functionaliteiten overliep. Met de ondertussen gekende gevolgen.