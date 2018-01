Ze bestaan! 5 smartphones waarvan de batterij een dag overleeft

Ronald Meeus

30 januari 2018

08u00 0 Multimedia Het goede nieuws? De batterijen in nieuwe smartphones worden nu zienderogen beter. Tezelfdertijd zorgen andere vernieuwingen - betere schermresolutie bijvoorbeeld - voor een zwaardere belasting op de batterij. Een aantal fabrikanten weten nu toch een lichte voorsprong te forceren op het gebied van batterijverbruik. Met de volgende toestellen kom je toch minstens één werkdag toe met één laadbeurt.

Huawei P10 Lite (vanaf € 232)

Voor de samenstelling van dit artikel vertrokken we van een simpel criterium: toestellen met een batterijcapaciteit onder 3.000 mAh (of milliampère-uur) kwamen er niet in. 3.000 mAh is dan ook een minimum voor een batterij die een dag lang - relatief actief - gebruik van de smartphone moet ondersteunen.

De lite-versie van Huawei's populaire P10-vlaggenschip haalt dat minimum nét. Er zijn wel aanwijzingen dat de software minder goed omgaat met batterijgebruik dan die van vergelijkbare smartphones.

LG G6 (vanaf € 404)

De meest recente topper van LG Electronics heeft een accu met een capaciteit van 3300mAh, en dat is zeker niet weinig voor een telefoon van deze grootte. Helaas is ze niet meer verwisselbaar - voor het eerst in een high-end-telefoon van LG. Niettemin: de ingebouwde batterij kan een aardige duur voorleggen.

OnePlus 5T (€ 559)

De Chinese klassieker laat ook qua batterijverbruik prima testresultaten zien, al blijft hij door zijn betere scherm ietsje achter bij zijn voorganger, de OnePlus 5. En wanneer je hem onverwacht toch halfweg de dag moet opladen, is er de Dash Charging-laadtechniek, waardoor je in grofweg een uur en veertig minuten een lege 5T compleet kunt volladen.

Nokia 8 (€ 607)

De accu van de Nokia 8 heeft, met 3090mAh, een eerder gemiddelde accucapaciteit, maar het is opvallend hoe zuinig de interne soft- en hardware is in het verbruik van de batterij. Uitgerekend in standby-modus vraagt hij relatief veel van de accu ten opzichte van andere telefoons. Dat maakt de Nokia 8 dus heel geschikt voor intensieve gebruikers.

Samsung Galaxy S8 (€ 578)

Na het debacle met de ontploffende batterij in de Note 7 moest Samsung op zijn tellen passen. Maar in de S8 zit nu wel een accu die met zijn 3.000 mAh (3.500 mAh voor de plus-versie) echt goed mee kan. Drieduizend milliampère-uur is vandaag maar een gemiddelde capaciteit voor een van de 'betere' toestellen, maar de S8 blinkt onder meer uit door zijn zuinige processor.

