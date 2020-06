Samsung QLED TV Gesponsorde inhoud Zap je televisie-avond naar ongekende hoogten met de QLED 8K TV Advertorial van Samsung

Wie al eens door de televisieafdeling van zijn lokale elektronicazaak wandelde, weet dat het niet evident is om de perfecte tv uit te kiezen. Wil je een groot scherm of eerder fantastisch geluid? Zoek je een flinterdun apparaat of juist vlijmscherpe 8K-resolutie? Of moet je televisie vooral smart zijn? Dankzij de gloednieuwe Samsung QLED 8K TV hoef je niet meer te kiezen, want deze revolutionaire televisie heeft het allemaal!

Hoe leuk televisiekijken ook is, voor een indrukwekkende totaalervaring hollen we toch nog steeds collectief naar de cinema. Daar brengt Samsung verandering in met zijn gloednieuwe QLED 8K TV. Maar wat maakt deze televisie zo anders dan alle anderen? Alles, zo blijkt.

Grenzeloos kijkplezier

Met de Samsung QLED 8K TV wandelen de Hollywoodsterren zowaar je woonkamer binnen. Zijn infinity screen neemt 99 procent van de oppervlakte van het toestel in waardoor de lijn tussen fictie en realiteit flinterdun wordt. Zeg dus vaarwel tegen de lelijke behuizing die televisies tot op vandaag hebben en geniet van je film of serie in bioscoopwaardige omstandigheden. Dat is zeker het geval als je kiest voor een televisie van groot formaat. De QLED 8K TV komt in tal van maten, tot een 85-inch versie toe. Die heeft een diagonaal van niet minder dan 2,16 meter. Wij zetten de popcorn alvast klaar!

Flinterdun design

Met zijn grote scherm en straffe kwaliteit ziet de QLED 8K TV er erg impressionant uit langs de voorkant. Toch zie je hem van opzij maar amper hangen. Met zijn 15 millimeter dikte is het toestel zelfs dunner dan de gemiddelde fotokader. Om hem echt volledig te laten opgaan in zijn omgeving gebruik je zijn Ambient Mode-functie. Als je een foto van je televisie en de muur errond trekt en dit kiekje doorstuurt naar je QLED 8K TV, berekent hij zelf hoe het stukje behangpapier dat achter de tv hangt eruit ziet.

Scherper beeld dan in de bioscoop

Met de QLED 8K TV luidt Samsung een nieuw tijdperk van televisiekijken in. De technologiereus zet volop in op het vierdubbel zo scherpe 8K: de beste beeldkwaliteit die vandaag op de markt is. Daarmee laat je niet enkel het gros van televisiekijkend Vlaanderen achter je, maar ook het leeuwendeel van de bioscopen. Slechts enkele cinemacomplexen hebben reeds de sprong naar 8K gemaakt, waardoor jij vanuit je luie zetel van betere beeldkwaliteit kan genieten dan de meeste cinemabezoekers. Op YouTube, Vimeo en andere platformen vind je al een ruim gamma aan 8K-content. En dat zal in de komende jaren alleen maar toenemen. Omdat nog niet alle series en films vandaag in 8K worden opgenomen, gebruikt de QLED 8K TV artificiële intelligentie om ook minder kwalitatieve beelden naar 8K om te zetten. Zo zie je zowel de recentste blockbusters als de herhalingen van F.C. De Kampioenen in sublieme kwaliteit.

Het oor wil ook wat

Een perfecte televisie-ervaring is niet compleet zonder superieur geluid. Met een QLED 8K TV in huis hoef je echter niet te investeren in een dure stereo-installatie aangezien er uit de televisie zelf uitmuntend geluid stroomt. Dankzij luidsprekers aan alle vier de zijden en de revolutionaire OTS+-technologie (Object Tracking Sound +), lijkt het geluid rechtstreeks uit je beeld te vloeien en zelfs de objecten en personen op het scherm te volgen. Alsof dat nog niet volstaat, kan je verder ook een Samsung Q-Series Soundbar aan je televisie koppelen en genieten van ‘Q-Symphony’: een unieke samenwerking tussen je televisie en je soundbar. Waar andere televisie ofwel je soundbar, ofwel het geluidssysteem van je televisie gebruikt, zet Q-Symphony ze samen in om je luisterervaring dynamischer en levensechter dan ooit te maken.

Elk jaar komt Samsung uit met een nieuwe lijn televisies. Ook dit jaar doen ze dat met de nieuwe QLED 8K: Grenzeloze Kijkervaring. Al deze voordelen maakt dat TV-kijken alsmaar beter wordt en zeker voor sport, films en gaming. Klik hier voor meer info.