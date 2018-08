YouTube Music wordt grote concurrent van Spotify en Apple Music, maar welke muziekdienst is nu de beste voor jou? avh

29 augustus 2018

12u17

Bron: Volkskrant, Tweakers 0 Multimedia Google lanceert vandaag YouTube Music, een gloednieuwe streamingdienst die muziekreuzen Spotify en Apple Music het vuur aan de schenen moet leggen. Het nieuwe platform heeft veel weg van de concurrentie, maar zal YouTube Music er ook zijn voet naast kunnen zetten? Wij vergeleken alvast even de drie grote streamingdiensten.

Google waagde zich met Google Play Music al eens op de online muziekmarkt, maar die dienst geraakt nog altijd niet echt van de grond. Maar nu zet Google met YouTube Music echt de aanval in op Spotify en co. Het platform lijkt als twee druppels water op dat van Spotify, zo krijgen gebruikers ook gepersonaliseerde lijsten aangeboden die zich kunnen aanpassen op basis van locatie of tijdstip. En ook het aanbod verschilt niet veel van de concurrentie.

Kruising tussen Spotify en YouTube

Waarmee onderscheidt YouTube Music zich dan wel van de gevestigde waarden? Video! YouTube blijft trouw aan zichzelf en integreert video in het nieuwe platform. Een maandabonnement bij YouTube Music kost 9,99 euro, maar voor 2 euro extra krijg je ook toegang tot het gloednieuwe YouTube Premium. Hiermee kan je YouTube kijken zonder reclame, maar kan je ook video's downloaden en video's afspelen in de achtergrond. YouTube Premium geeft je ook toegang tot alle YouTube Originals, series en films die door YouTube zijn geproduceerd.

Op deze manier wordt YouTube Music een beetje een kruising tussen Spotify en YouTube. Daarnaast gaat YouTube ook een stapje verder op het gebied van zoeken. Gebruikers kunnen alleen zoeken op artiest of titel, maar ook op een stukje tekst of zelfs een omschrijving van een nummer. Onze collega’s van De Volkskrant voerden bijvoorbeeld ‘hipsterliedje met fluitje’ in en kregen prompt ‘Young Folks’ van Peter Bjorn en John aangeboden.

Of de algoritmes van YouTube Music kunnen tippen aan die van Spotify valt nog af te wachten. Apple zweert bij door mensen samengestelde muzieklijsten, maar de ‘koude’ algoritmes van Spotify blijken toch aan te slaan. Vindt YouTube Music de gulden middenweg?

Welke dienst is de beste voor jou?

Spotify, Apple Music of YouTube Music, welke muziekdienst is nu de beste voor jou? Dat hangt uiteraard af van jouw persoonlijke smaak. Zo zal de focus op video vooral jongeren naar YouTube trekken. Wij zetten de drie diensten even op een rijtje.

YouTube Music is vanaf vandaag beschikbaar voor Android en iOS.