Xiaomi Mi 9: steengoede smartphone voor zeer weinig geld

12 juli 2019

08u30

Bron: tweakers.net/smartphones 0 Multimedia Een smartphone met een knaller van een camera, een mooi oledscherm, snelle hardware en software, en dat alles voor een winkelprijs van minder dan 500 euro? Met de Mi 9 laat het Chinese merk Xiaomi zien dat het kan.

Eerder dit jaar wilde de Mi 9, de nieuwste telg uit de Mi-serie van de Chinese fabrikant Xiaomi, een bommetje leggen onder de torenhoge smartphoneprijzen. Naast snelle hardware en software bieden, wilde de fabrikant vooral iets doen aan datgene wat de echte high-end smartphones nog onderscheidt van de meer budgetvriendelijke opties (denk: de OnePlus-telefoons en de Pocophone): de camera en het scherm.

3 camera’s

Xiaomi schept behoorlijk op over de camera’s van zijn Mi 9. Er zijn drie camera’s aan de achterkant, met elk een ander perspectief op de wereld; een camera met ultragroothoeklens, een gewone groothoeklens als op alle andere smartphones en een telelens.

Los van de kwaliteit van de foto’s, zijn drie camera’s altijd een opsteker, want dat geeft veel keuze in hoe je foto’s maakt. Het betekent ook dat je in veel meer gevallen een goed shot kunt maken dan met een enkele camera. De Mi 9 kan 4k op 60 beelden per seconde filmen. Wat de Mi 9 dan weer niet heeft is optische beeldstabilisatie, waarbij de schokkerigheid in de handen van de fotograaf wat wordt tegengegaan.

Full HD scherm

De Mi 9 heeft ook een oledscherm. Oledschermen (organic light emitting diodes, kleine organische deeltjes in het scherm die een grote kleurenpracht opleveren) vind je vandaag vooral bij de veel duurdere smartphones. De beeldresolutie is 2.340 op 1.080 beeldpunten, iets meer dan ‘Full HD’-hoge resolutie. Ter vergelijking: de Samsung Galaxy S10e heeft bij benadering dezelfde resolutie en de iPhone XR van Apple zit er zelfs een stukje onder!

Nadelen

Natuurlijk zijn er ook wel enkele nadelen aan dit toestel. Zo bevat de eigen software van Xiaomi advertenties, is er geen 3,5mm-audiojack en het toestel is niet waterdicht. Maar dat zijn eerlijk gezegd echt maar details, want dat zijn nu niet bepaald zaken waar je voor het tegendeel letterlijk honderden euro’s extra over hebt. De slotsom blijft dan ook: de Mi 9 is een echte high-end smartphone, maar dan wel voor een pak minder geld dan de concurrentie.

