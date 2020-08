Xiaomi brengt volgend jaar smartphones uit met selfiecamera achter scherm Julian Huijbregts

28 augustus 2020

14u32

Bron: Tweakers 6 iHLN Het Chinese technologiebedrijf Xiaomi begint volgend jaar de massaproductie van smartphones met een selfiecamera achter het scherm. Daarvoor gebruikt de Chinese fabrikant de derde generatie van zijn Under-Display Camera, met een nieuwe pixelindeling, wat de schermkwaliteit moet verbeteren.

Xiaomi zegt dat het licht door het scherm heen valt via de ruimte tussen de subpixels van het scherm. Dat zijn de groene, rode en blauwe stippen die samen één pixel vormen. Volgens Xiaomi biedt de derde generatie van zijn Under-Display Camera-techniek dezelfde prestaties als reguliere selfiecamera’s. Dat zou te danken zijn aan het gebruik van de nieuwe pixelindeling in combinatie met algoritmes. Voorbeelden van de fotokwaliteit toont de fabrikant niet.

Naar eigen zeggen biedt de techniek van Xiaomi dezelfde beeldkwaliteit over het hele oppervlak van het scherm. Bij eerdere versies was de beeldkwaliteit van het scherm lager op de plek waar de camera achter het scherm zit, om zo meer licht door te kunnen laten.

Xiaomi experimenteert al langer met het verbergen van de frontcamera achter het scherm van smartphones. Dat werkt met OLED-schermen, omdat die doorzichtig zijn. De eerste generatie van de techniek heeft nooit het lab verlaten, de tweede generatie werd vorig jaar gedemonstreerd.

Xiaomi zal echter niet het eerste bedrijf zijn dat zo'n scherm in massaproductie brengt. Het Chinese ZTE komt dit jaar al met een smartphone die voorzien is van een selfiecamera achter het scherm. Dat toestel wordt op 1 september gepresenteerd. De telefoon van ZTE krijgt een 6,92 inch OLED-scherm met een resolutie van 2460 op 1080 pixels en daarachter een 32 megapixel selfiecamera. In hoeverre de kwaliteit van het scherm van het ZTE-toestel afwijkt op de plek waar de camera zit, is nog niet bekend.

Ontdek hier alle Xiaomi smartphone modellen.