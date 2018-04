Wozniak: "Zelf koopt Zuckerberg alle omliggende panden voor zijn eigen privacy, maar die van ons lapt hij aan zijn laars" Joeri Vlemings

10 april 2018

17u47

Bron: AP, Fox News, MSNBC 0 Multimedia Medeoprichter van Apple, Steve Wozniak, zit nooit om een kritische mening verlegen. Over het lachertje dat Facebooks databescherming van zijn gebruikers gebleken is, zegt Wozniak: "Mark Zuckerberg koopt alle huizen rond het zijne en aanpalende gronden op Hawaï voor zijn eigen privacy. Maar onze privacy, die wordt niet gerespecteerd noch beschermd". Wozniak sloot zijn account consequent af.

Wozniak vindt dat Facebook hypocriet is en veel eerlijker moet zijn. Hij heeft er problemen mee dat de sociaalnetwerksite zijn klanten weigert als gelijken te behandelen. "Je denkt dat de dingen die je met je vrienden deelt privé blijven, maar je deelt eigenlijk alles gewoon met adverteerders", aldus Wozniak. Dan doet Apple het veel beter, zegt hij, door "enkel geld te verdienen met goede producten".

Gevraagd of Zuckerberg het privacyprobleem nog kan oplossen, antwoordt Wozniak laconiek: "Zeker, maar hij zal het niet doen." Volgens de medestichter van Apple "verandert het karakter niet meer na je 23ste en zal Zuckerberg dan ook blijven doen wat hij altijd al juist achtte". Wozniak gelooft niet dat de sociale mediagigant van plan is veel geld zal uit te geven om onze privacy te beschermen: "Facebook zal zijn beleid niet wijzigen, nog in geen decennia".