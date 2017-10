Wordt Apple de eerste 'trillion dollar company' ooit? ISW

17u18

Bron: BuzzT 0 EPA Multimedia Apple gaat waar geen bedrijf ooit is geweest: het zou weleens de eerste 'trillion dollar company' ooit kunnen worden, een bedrijf met een waarde van minstens een biljoen (1000 miljard) dollar. Dat is omgerekend 861 miljard euro. Apple kan deze week door de mythische grens breken.

Apple heeft momenteel een marktwaarde van 862 miljard dollar, bij de huidige aandelenkoers van ongeveer 167 dollar op Wall Street. Het bedrijf presenteert donderdag zijn cijfers voor het vierde kwartaal. Die zullen een eerste aanwijzing geven van de vraag naar de drie nieuwe iPhones: de 8, de 8 Plus en de X. De 8 en de 8 Plus kwamen eind september op de markt. De X is momenteel in de voorverkoop en moet in de komende weken worden geleverd.

Historische grens

Als beleggers donderdag tevreden zijn over de cijfers, kan de koers stijgen. Bij een waarde van 193,61 dollar passeert Apple de historische grens. Daarvoor moet de koers nog ongeveer 16 procent stijgen. De waarde van Apple staat op eenzame hoogte. Alphabet, het moederbedrijf van Google, is ruim 700 miljard dollar waard. Microsoft staat op ongeveer 650 miljard dollar, Amazon en Facebook op ruim 500 miljard.