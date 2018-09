Winter is coming! Met deze powertools maak je je tuin winterklaar

Ronald Meeus

27 september 2018

08u00

Bron: tweakers.net 0 Multimedia Voordat de eerste nachtvorst in het land is, maak je je tuin best al klaar voor de herfst- en wintermaanden. Dus: buitenkranen afsluiten, niet-winterharde planten binnenzetten en alles nog even een goede beurt geven. De volgende powertools kunnen je daarbij helpen.

Grasmaaier

Uiteraard zal je gazon er verwilderd uitzien na de winter, maar je maakt het alleen maar erger wanneer je het aan het einde van de zomermaanden al te lang laat staan. Een laatste keer kortwieken voor de vorst inzet is dus een must. Pas wel op dat je het niet té kort zet; elke tuinier zal beamen dat een kaal gazon niet ideaal is om de winter door te komen. Gras blijft groeien tot de temperatuur onder de 6 graden Celsius komt, daarna verschraalt het eventjes.

Elektrische heggenschaar

Ook je haag staat beter niet té wild voordat de winter begint: dat scheelt een pak werk wanneer je de tuin binnen enkele maanden weer lente- en zomerfris wilt krijgen. In het segment van elektrische heggenscharen wonnen de modellen met herlaadbare batterij de afgelopen jaren veel aan populariteit. Je hebt dezelfde bewegingsvrijheid als met een klassieke heggenschaar die op benzine werkt, maar die hinderlijke benzinegeur moet je er niet meer bijnemen. De modellen zijn bovendien behoorlijk stil, en dat zal de buurman wellicht appreciëren.

Hogedrukreiniger

Wie de moeite deed om een mooi terras te zetten, wil er ook in de winter van kunnen genieten. Tegenwoordig zie je dus steeds meer terrasverwarmers opduiken, zowel in de horeca als voor privégebruik. Dat wil natuurlijk ook zeggen dat je terrasmeubels spic en span moeten blijven. Met een goede hogedrukreiniger is dat een koud kunstje.

Ziet je terras toch af van wind en regen en zit het onder de smurrie? Ook dan is een stevige hogedrukreiniger jouw go-to-powertool.

Lees ook: Weg met die smurrie op het terras! Dit zijn de 5 beste hogedrukreinigers

Accuboormachine

Altijd handig om in huis te hebben voor klussen klein en groot: een accuboormachine. Zo kan je er o.a. klein houten meubilair en ander tuindecor mee herstellen wanneer ze al te veel afzien van herfst- of winterweer.

